穿梭瓦礫間的特搜醫師 救災現場暖心守護者

今年4月發生台鐵太魯閣號出軌事故，白袍醫師在漆黑隧道中緊抱孩童的照片令人動容。自九二一震災至今，熱血醫師加入消防特搜行列，成為災難現場守護者。

「災難現場很像戰場。」台北慈濟醫院急診部急診內科主任陳玉龍告訴中央社記者，國內災難醫療救援分為災難醫療救援隊（DMAT）與搜救隊（USAR）醫療組，前者是在安全處設立醫療站，後者則隨著搜救隊員挺進「戰場」。

陳玉龍所屬的新北市消防特搜大隊醫療組，規模堪稱全台最大。新北市消防特搜大隊組長周祐陞說，自民國105年支援台南震災，當時隨隊醫師僅2人，相當吃緊，故與轄內醫院合作，目前已有20名醫師、15名護理師熱血加入。

太魯閣號事故中，新北消防特搜大隊也前往支援。周祐陞笑說，當時亞東醫院小兒外科兼創傷科主治醫師夏肇聰，在手術中接獲消息，緊急完成手術，連最後縫合都交給其他醫師，馬上飛車趕往花蓮協助，「很怕他接到很多罰單。」

災難現場如戰場 白袍染血重裝上陣

對創傷與災難醫學有興趣的夏肇聰，不僅在醫院救治患者，他更自費前往英國、美國與日本接受特搜訓練，加上購買防護、露營與攀岩裝備，估計已自掏腰包超過新台幣百萬元，就為了緊急時刻能派上用場。

提到國內的特搜醫師，柳營奇美醫院急診部緊急醫療系統科主任潘師典是首屈一指的人物，投入USAR長達13年，當初投入緣由，其實是無心插柳。

住院醫師時期，潘師典想學潛水過著「斜槓人生」，不料身兼義消的潛水教練得知他的醫師身分，如獲至寶，邀他參與義消訓練，結訓後還一同出任務。

而台鐵太魯閣號事故中，抱著孩童的花蓮慈濟醫院骨科部主治醫師吳坤佶，身上的白袍染上髒污與血跡，中華民國醫師公會全國聯合會理事長邱泰源特別致贈全新白袍，盼他繼續代表醫界照顧民眾。

吳坤佶先前接受中央社記者訪問，提到現場除了救人與安撫傷者，他更不忘提醒特搜弟兄們要冷靜，如果不舒服，就靠牆休息，點出特搜醫師在災難現場扮演的角色。

周祐陞說，特搜醫師除了救援現場傷患，最重要的任務其實是保護搜救人員，災害現場如戰場，在瓦礫殘骸中穿梭外傷難免，「若身心狀況不佳，挺進前線反而成為累贅。」

搶救傷患照顧夥伴 性別不是問題

搜救隊員出勤前，醫師都會評估的健康狀況，測量血壓心跳，甚至做簡單的心理評估，確認沒問題才能出勤。

潘師典以參與台南與花蓮震災救援經驗為例，搜救弟兄奮力找尋受困者，血壓狂飆到150毫米汞柱，「每一次出任務，大家都會害怕，而我必須顧好所有人的健康。」

衛福部立桃園醫院災難醫學科主任蕭雅文說，第一線搜救人員除有外傷外，為了尋找受困者不眠不休，可能血壓飆高、頭痛，有時也會感冒或水土不服腸胃炎，還有人因此失眠。

消防特搜大隊是陽剛氣息十足的單位，蕭雅文以女性之姿，接任桃園市救護義消大隊長，也身兼桃園消防特搜大隊醫療指導醫師，展現巾幗不讓鬚眉氣勢。她認為，女性先天體力稍不足，但可透過訓練彌補，「性別沒有太大影響。」

不僅救命也要判死 災難中體悟無常

特搜醫師不僅救命，更要判死。潘師典說，花蓮震災中罹難者比傷者多的慘況，他做完死亡判定後，刑警隨後在屍袋寫上隨身物品，供罹難者家屬辨識，「當下才知道我們還可以這樣幫助逝者。」

蕭雅文在花蓮震災也體悟生死無常，當時她勤務時間結束後臨時接到電話，原以為搜救隊員出事，返回現場才知是要替一對罹難夫妻做死亡判定，隨時間流逝生還機率愈來愈低，現場氣氛凝重。

蕭雅文坦言，救援現場醫師能做的事也許不多，但最重要的是讓搜救隊員不要害怕，「有醫師當後盾，就放手去救人。」