懷孕護理師染疫家人全隔離 台大保母嬰還幫圓夢

「家人都被隔離，我只能獨自住院，隨時提醒自己認真呼吸。」一名懷孕的急診護理師照顧病人時被傳染新冠肺炎，病情快速惡化，台大醫院緊急剖腹產保住母女，甚至完成她餵母乳的心願。

歷經半個多月煎熬，這名王姓護理師今天終於將順利出院，也出席台大醫院舉辦的線上記者會，與醫護團隊一同分享這一路走來的心路歷程。

今年40歲的王姓護理師是急診第一線的防疫人員，5、6月間本土新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情爆發，她在醫院照護確診者時被傳染，6月初出現肌肉痠痛、疲勞，經採檢確診，當時她已經懷孕超過30週。

「確診後壓力真的很大，反覆想著怎麼會是我。」王姓護理師說，這個寶寶是她的第一胎，求之不易，染疫後家人通通被隔離，她只能獨自收拾行李、簽同意書，住進醫院，隨時提醒自己認真呼吸，一定要把自己和寶寶顧好。

台大醫院基因醫學部醫師戴怡芸表示，這名媽媽確診後，反覆發燒、寶寶心跳偏快，病情也快速惡化，因此從他院轉診到台大醫院繼續治療，當時因病情嚴重，即便已經用了高濃度氧氣治療血氧仍不穩定，且肺部X光持續惡化。

台大醫院產科主任李建南說，孕婦染疫後重症風險比常人高3到5倍，早產、死產風險也高，照護團隊肩負媽媽、寶寶兩條性命，每一步都步步為營。

李建南指出，經評估決定靠藥物促進寶寶肺部成熟並保護腦部，出動產科、新生兒科、麻醉科、內科、感染科及重症醫療團隊，緊急在產房負壓隔離病室剖腹產，所幸母女均安。

寶寶出生後，媽媽回到重症加護病房持續治療，為了讓媽媽放心，護理師每天安排她和丈夫、寶寶視訊，更有動力一起對抗病毒。

台大醫院護理部主任胡文郁說，由於寶寶早產，仍在插管的媽媽希望能哺餵母奶，增加寶寶抵抗力和營養，因此重症加護單位與產後病房的醫護人員更穿著全套防護裝備，定時協助擠乳以維持乳汁的分泌及乳腺的通暢，也採檢確認母乳PCR為陰性，讓媽媽在加護病房期間仍完成哺餵母乳的心願。

說起治療期間的心情，王姓護理師忍不住哽咽，她說，這段住院的日子正因有護理團隊陪伴，才讓她熬過在醫院裡的漫漫長夜，對於醫護團隊感謝難以言表。