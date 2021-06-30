去年查獲4件環境用藥含「滅蟻樂」 最高可罰150萬元

環保署化學局今天公布，去年查核環境用藥發現有4件使用環保署公告禁止成分，且為斯德哥爾摩公約列管的持久性有機汙染化學物質「滅蟻樂」，依法可處30萬元至150萬元。

化學局表示，109年查核環境用藥廣告、標示、偽藥及抽驗有效成分含量共3萬6107件，合格率98%，其中，環境用藥廣告8886件，違法網路廣告274件，違法樣態大多數是民眾無照在電商通路平台網路販售防蚊液（噴霧）、防蚊掛片及蟑螂螞蟻藥劑。標示查核2萬6865件，不合格計268件。

另外，抽驗129件環境用藥有效成分含量，不合格2件；查獲未經查驗登記偽造環境用藥12件，其中4件經檢驗含有環保署公告禁止含有成分且為斯德哥爾摩公約列管的持久性有機污染化學物質「滅蟻樂」；上述不合格商品均已依環境用藥管理法裁處並要求限期下架改善。

電商通路平台網路購物或拍賣便利，化學局提醒，如果不是取得環境用藥許可證照的業者，請民眾不要上網廣告販賣環境用藥，包括殺蟲劑、防蚊掛片或防蚊液等等，因為違規廣告環境用藥，一經查獲將會被處6萬至30萬元罰鍰，呼籲切勿購買來路不明且無環保署核准「環署衛製」、「環署衛輸」或「環衛藥防蟲」等字號的環境用藥。

民眾若想知道所選購的環境用藥是否經過合法登記，可至環保署化學局建置的「環境用藥許可證及病媒防治業網路查詢系統」（ https://mdc.epa.gov.tw/PublicInfo ），鍵入產品名稱或許可證字號查詢即可，也可查詢合法的病媒防治業及環境用藥販賣業。如果想瞭解安全用藥知識或查詢不合格環境用藥商品資訊，歡迎至「環境用藥安全使用宣導網站」( https://evsu.epa.gov.tw/EVagents/EVSecurity/Index.aspx )瀏覽。