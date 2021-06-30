北榮通訊診療破4000人次 推教學片更便民

台北榮總擴大辦理通訊診療服務，提供21個科別實施通訊診療，民眾只要先上網預約，在約定時間內，醫師將透過電話或是視訊進行診療，從看診到付費零接觸，截至今天已有近4000人次使用。

台北榮總教學部為提高視訊門診品質，避免民眾因疫情害怕就醫而延誤病情，特別製作「視訊禮儀教學影片」，加強醫護人員問診技巧，增加民眾對於視訊診療的信心，加速建置完善的視訊醫療體系。

教學部主任楊盈盈指出，相較於實體門診，視訊門診對於病人整體觀察及互動受限，醫師問診的技巧與方法十分重要。「視訊禮儀教學影片」中，楊盈盈與護理師，以環境佈置、醫病禮儀、傾聽與觀察、保持對話節奏與適當決策、確認與回饋等五大步驟，示範線上診療肝硬化患者。

影片中描述，在視訊門診開始前，醫師會詳閱病例，視訊開始後由一名醫師與護理人員協助看診，家屬、病患有足夠的時間可以講述病況，再依病情配藥，結束之前由醫師做綜整，病患及家屬還可以做補問，並約定下次回診時間，假使遇上斷訊，團隊也會提供線上電話服務。