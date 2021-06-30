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大新竹解渴水情恢復正常 撤除32處臨時供水站

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
寶二水庫蓄水率已達96.5%，新竹地區水情燈號恢復為水情正常。圖／縣府提供
寶二水庫蓄水率已達96.5%，新竹地區水情燈號恢復為水情正常。圖／縣府提供

竹科重要供應水源、寶山及寶二2座水庫的蓄水率，經過幾波鋒面降雨，已經超過90%以上，縣府工務處原先因應分區供水預擬的32處臨時供水站也將撤除，站內儲水桶則轉為備援使用。

工務局表示，新竹地區原本依據中央預擬畫設分區供水紅燈地區，配合竹北、竹東、寶山及芎林公所共加碼增設的32處臨時供水站，隨水情恢復正常，陸續撤除、不啟用，而各取水站留下的大型水塔，將妥善管理維護轉作備援使用。

30日上午召開的「110年旱災經濟部災害緊急應變小組」第1次工作會議上，經濟部次長曾文生也宣布新竹地區水情燈號由原本減壓供水的黃燈，恢復為水情正常，也宣告解除以往的用水管制。

縣府工務處也指出，依據「新竹縣災害應變中心作業要點」規定，由於新竹縣旱象已經解除，即日起也撤除「新竹縣旱災應變工作小組」。

農業灌區二期稻作供灌，農水署桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區則早已於6月22日旱災中央應變中心第15次會議，決定展開節水供灌。

縣長楊文科則說，這次有賴中央與地方攜手合力抗旱，加上5月底開始梅雨鋒面發威助攻，新竹撐過了漫長的旱季，盼到旱象解除，不過仍呼籲鄉親，隨著鋒面來臨，代表時序進入汛期，接下來也得注意天氣變化，嚴防強降雨造成的水患。

新竹

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