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合歡山再添新地景 昆陽停車場變美還能躺著觀星
合歡山是國際知名景點，前年更獲認證成全台首座暗空公園，政府單位積極規劃改善軟硬體設施，其中台14甲線昆陽停車場整建工程近期完竣，除了入口意象融合景觀特色，更設置斜躺、高背木質座椅及木平台，貼心供遊客觀星賞景用。
合歡山前年獲國際暗天協會認證通過成台灣首座暗空公園，而為打造良好觀星及遊憩環境，南投縣政府向中央申請經費完成第一、二期天文觀星平台、休憩及攤商區及廁所等硬體設施，東勢林管處最近也完成台14甲線昆陽停車場整建工程。
東勢林區管理處指出，去年即展開昆陽停車場硬體設施改善，除了維持原有的停車功能，同時將停車場重新規劃，增設機車停車位，使停車動線及秩序更流暢，並融合當地山岳景觀特色設置入口意象，也設置強化木質座椅及木製平台區。
而為彰顯合歡群峰景觀象徵，以奇萊山主峰及北峰雄偉的山岳特色為背景，並以合歡山之山巒重疊意象，作為地景美化元素，同時融入高海拔雪地色調題材，進行整體性設計，打造煥然一新的入口意象，成為合歡山地區的新標識。
此外，為提供民眾更舒適的賞景、觀星環境，東勢林管處表示，在昆陽設置斜躺、高背木質座椅及木平台，遊客能選擇自己感到舒服的方式，坐著或躺著觀星、賞月，也能仰望夜空及銀河，相關場域及設施，待疫情解封後將開放提供民眾使用。
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