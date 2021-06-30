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寶山、寶二水庫蓄水達9成 新竹地區水情恢復正常
新竹地區寶山、寶二水庫蓄水率已達9成以上，水情明顯改善，旱災中央災害應變中心今天在工作會議上，宣布新竹地區水情燈號恢復正常，也宣告解除以往的用水管制。新竹縣政府工務處表示，先前設置的臨時供水站將撤除。
工務處表示，近日受西南氣流和滯留鋒面影響，全台各地水庫陸續進帳，寶山、寶二水庫蓄水率已達9成以上，依據「新竹縣災害應變中心作業要點」規定，由於新竹縣旱象已經解除，即日起撤除「新竹縣旱災應變工作小組」。
先前因應水情嚴峻，台灣自來水公司在分區供水紅燈地區，包括竹北、新豐、湖口、寶山、竹東和芎林地區規畫設置臨時供水站，而竹北、竹東、寶山、芎林等公所也加碼增設32處臨時供水站，隨水著情恢復正常，這些站點將撤除，站內儲水桶則轉為備援使用，妥善管理維護。
此外，有關農業灌區二期稻作供灌，農水署桃園及石門管理處灌區、新竹管理處灌區、苗栗管理處明德灌區，已於6月22日決定展開節水供灌。
縣長楊文科也提醒，雖然旱象已警除，但隨著鋒面來臨，時序進入汛期，接下來也得注意天氣預報，嚴防強降雨造成的水患。
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