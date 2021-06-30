確定了！水情改善嘉南二期作全面供灌

連日來曾文、烏山頭水庫水情穩定進帳，經濟部旱災緊急應變會議今日宣布，嘉南地區二期作確定全面供灌。

曾文、烏山頭兩水庫今上午11點總蓄水量合計約3億3000萬噸，已達到嘉南地區6組灌溉區的需水量3億1300萬噸，繼嘉南1至4組灌區二期稻作7月12日將供灌後，經濟部旱災緊急應變會議今宣布，原滾動檢討中的5至6組灌區也恢復供灌，預定供灌日期為7月26日，市長黃偉哲呼籲，目前水情尚未完全舒緩，請農民節約用水。

台南市政府農業局指出，二期稻作插秧初期正值炎夏高溫，插秧後5天內，為配合施用殺草劑，田面水深要維持3公分左右，可採用放流灌溉降低水溫，促進早期分蘗，也可減輕高溫對秧苗造成傷害。農友於炎夏工作也要做好自我保護，多喝水、戴斗笠或帽子等遮陽設備，減輕烈日高溫傷害。

農業局長謝耀清表示，台南是嘉南平原的大穀倉，二期稻作恢復供灌，不僅可以減輕稻農和米廠業者的壓力，相關產業如農藥、肥料、秧苗及代耕等業者都非常開心準備復工，但提醒農民和業者，國內疫情目前仍是三級警戒，準備復耕別忘了做好防疫措施。