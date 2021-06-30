快訊

直播／屏東果農夫婦感染源待釐清 陳時中下午2時記者會說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

確定了！水情改善嘉南二期作全面供灌

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
水情改善，嘉南二期稻作確定全面供灌。圖／台南市政府農業局提供
水情改善，嘉南二期稻作確定全面供灌。圖／台南市政府農業局提供

連日來曾文、烏山頭水庫水情穩定進帳，經濟部旱災緊急應變會議今日宣布，嘉南地區二期作確定全面供灌。

曾文、烏山頭兩水庫今上午11點總蓄水量合計約3億3000萬噸，已達到嘉南地區6組灌溉區的需水量3億1300萬噸，繼嘉南1至4組灌區二期稻作7月12日將供灌後，經濟部旱災緊急應變會議今宣布，原滾動檢討中的5至6組灌區也恢復供灌，預定供灌日期為7月26日，市長黃偉哲呼籲，目前水情尚未完全舒緩，請農民節約用水。

台南市政府農業局指出，二期稻作插秧初期正值炎夏高溫，插秧後5天內，為配合施用殺草劑，田面水深要維持3公分左右，可採用放流灌溉降低水溫，促進早期分蘗，也可減輕高溫對秧苗造成傷害。農友於炎夏工作也要做好自我保護，多喝水、戴斗笠或帽子等遮陽設備，減輕烈日高溫傷害。

農業局長謝耀清表示，台南是嘉南平原的大穀倉，二期稻作恢復供灌，不僅可以減輕稻農和米廠業者的壓力，相關產業如農藥、肥料、秧苗及代耕等業者都非常開心準備復工，但提醒農民和業者，國內疫情目前仍是三級警戒，準備復耕別忘了做好防疫措施。

高溫 二期稻作 農民

延伸閱讀

芒果增產又遇疫情阻遊客 台南推產銷3箭穩價格

影／陳吉仲來了！台南芒果全面啓動多元加工數量無上限

穩定台南芒果產銷 農業局媒合業者收購500公噸加工

農漁民疫情紓困已匯入帳戶 台南逾21萬人近30億元

相關新聞

乾裂綠地全消失！石門水庫對照圖秀近況：滿滿一池湖水

台灣今年面臨一波波乾旱危機，讓不少民眾十分留心各地水庫的蓄水情形。根據桃園智慧旅遊雲提供的石門水庫即時影像，發現一個月還在的一大片隆起的乾裂綠地，如今已在碧波萬頃的湖水裡，令人興奮。

大新竹解渴水情恢復正常 撤除32處臨時供水站

竹科重要供應水源、寶山及寶二2座水庫的蓄水率，經過幾波鋒面降雨，已經超過90%以上，縣府工務處原先因應分區供水預擬的32...

關島疫苗自由行熱賣 22天售價近14萬已收訂逾40位

關島疫苗機加酒自由行持續熱賣，雄獅旅遊（2731）表示，於7月6日、10日、14日、18日推出關島五天四夜機加酒商品，目...

戴口罩可以運動嗎？醫師：戴著不影響健康成人運動表現

新竹陳姓男子每天下班會去河濱公園跑步，即使新冠肺炎疫情全台三級警戒，他仍戴上口罩出門運動，隨著天氣日漸炎熱，戴口罩跑步實...

護理師氣喘請假住院遭刁難 病人看了都想「借氧氣」

醫療量能緊繃絕不是官員口中的「數字」。一名匿名外科護理師H爆料，疫情以來醫院收治新冠肺炎確診者，而外科被分配支援非確診者...

110學年度國小教甄改採線上受理 7月1日起資格審查

因應中央流行疫情指揮中心發布全國3級警戒延長至110年7月12日措施，北市教育局表示，已於110年6月25日公告公立國小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。