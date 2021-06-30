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全聯再引進2款家用快篩試劑 共4款販售時間、地點揭露

聯合報 / 記者黃筱晴／即時報導
羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組。圖／全聯福利中心提供
羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組。圖／全聯福利中心提供

變種病毒入侵、疫情持續緊繃，為提供消費者更多居家檢測選擇，降低外出的群聚感染風險。全聯福利中心宣布再引進2款家用快篩試劑，分別為「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」與「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」，加上日前開賣的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」、「羅氏家用新冠病毒抗原檢測套組」，目前共有4款可供選購。每款限定不同區域擁有藥商執照的門市販售，每店開賣日期與數量，皆依現場實際貨量為主，每人不限購買數量，售完為止。

自7月1日起下午2點起在台北市門市陸續上架的「萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組1入」，每款售價1,830元。而「快得利家用新冠肺炎快篩套組2入」則於7月1日下午2點起，在全台超過千家門市陸續販售，售價760元（宜蘭、花蓮、台東、澎湖、金門等門市將於7月4日開賣）。另繼台北市門市開賣「羅氏家用新冠病毒抗原自我檢測套組」後，自6月30日下午2點起再新增高雄、台南門市販售。

指揮中心說明，非居家隔離且非居家檢疫者測出結果為陽性時，請戴好口罩，勿搭乘大眾運輸工具，儘速至鄰近的社區採檢院所進一步檢測，並將使用過之採檢器材用塑膠袋密封包好，一併攜帶至社區採檢院所，交予院所人員。當測出結果為陰性時，仍需遵循防疫規範，做好個人防護，持續自我健康管理，採檢完之家用快篩試劑及試劑棒以塑膠袋密封包好，以一般垃圾處理。但若是已出現嚴重特殊傳染性肺炎相關症狀，不宜使用COVID-19家用快篩試劑自行在家檢測，應佩戴醫用口罩，儘速前往醫療院所就醫，且前往就醫時勿搭乘大眾運輸工具。

快得利家用新冠肺炎快篩套組。圖／全聯福利中心提供
快得利家用新冠肺炎快篩套組。圖／全聯福利中心提供
福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組。圖／全聯福利中心提供
福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組。圖／全聯福利中心提供
萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組。圖／全聯福利中心提供
萊析樂家用新冠病毒核酸檢測組。圖／全聯福利中心提供

快篩 新冠肺炎 塑膠袋

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