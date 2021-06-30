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乾裂綠地全消失！石門水庫對照圖秀近況：滿滿一池湖水
台灣今年面臨一波波乾旱危機，讓不少民眾十分留心各地水庫的蓄水情形。根據「桃園智慧旅遊雲」提供的石門水庫即時影像，發現一個月前還在的一大片的乾裂綠地，如今已在碧波萬頃的湖水裡，令人興奮。
提供新北、桃園、新竹北部等地的石門水庫，今天上午的蓄水量來到70.9%，蓄水率已優於去年同期，讓人振奮。從即時影像可見，5月底還在水壩壩體旁，因乾旱而露出隆起的乾裂綠地，如今已在水面下。可見台灣5月底至今的三波梅雨滯留鋒，對旱象帶來實質的紓解。
根據水利署北區水資源局10日公布的石門水庫最新水情，有效蓄水量為7610多萬噸、蓄水率37.6%，從即時影像的畫面還可看見些微綠地露出，較6月1日時再少許多，僅剩不到三分之一還露在水面上。對照5月底最低水位202.88公尺，壩頂灘地「消失」大半的對比十分明顯。
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