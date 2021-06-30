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自告奮勇站第一線防疫 醫師曾依晴用畫筆記錄感動

中央社 / 台中30日電

台中市澄清醫院住院醫師曾依晴在新冠肺炎疫情期間從英國返台，不只自告奮勇站第一線，完成2000多人的篩檢，還進重症專責病房照顧病人，並以畫筆記錄醫護奮戰的感動。

曾依晴從台灣大學醫學系畢業後，獲得劍橋大學桑格學院的博士學者全額獎學金，提供她薪資和獎學金，去年因英國新冠肺炎（COVID-19，2019冠狀病毒疾病）疫情而暫時休學返回台灣。今年4月則選擇澄清醫院做為她最愛的鄉親和最溫暖故鄉的服務基地。

澄清醫院副院長黃仁杰表示，澄清醫院的醫護團隊在疫情爆發以來，大家都齊心協力對抗疫情，而曾依晴能自告奮勇前進第一線執行防疫任務，令人十分感動。

疫情爆發到現在，曾依晴至今已篩檢過2000多人，她說，當篩檢是陰性個案，她心中就升起一份信心，如果篩到陽性個案就會安慰他們還好發現得早，治療一定會沒問題。

曾依晴表示，她在乎的不是篩檢人數的多寡，而是給民眾正向的感受，減少受檢者的擔心及壓力。即使進了重症專責病房，為每個病人傳達家屬加油的話，看到病人更堅強的眼神，都讓她眼眶淚濕，醫病之間的感人互動，令她一生難忘。

過去專注醫學沒學過繪畫的曾依晴指出，突然間想到用畫筆來記錄她心中的感動，當然不可能在病房裡作畫，偶爾利用手機拍下，有空時再轉為手繪，每一個筆觸都是由內心激發出來的。

曾依晴說，雖然自己不是專業畫家，但每一張畫作都是油然而生，或許只是一個個醫護的背影，卻是最勇敢和最熱情的畫面，以澎湃的情緒轉化為大家能夠一起共感的作品，想說的、能做的，千言萬語盡在自己的畫作裡。

曾依晴強調，這段日子以來，醫護夥伴苦戰疫情，讓她在臨床和醫病關係成長很多，看見善良看見真情，而澄清大家庭就像是陽光，真正連結臨床需求與研究，當台灣需要他們的時候，她最想告訴大家「我在這裡，和你們，一起努力。」

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