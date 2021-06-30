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關島開放旅遊訂單湧 雄獅宣布加開三梯次七天六夜

經濟日報 / 記者黃淑惠／台北即時報導

關島官方再出招！由於關島已經有近75%民眾完成疫苗施打，未來前往關島旅客確定「免隔離」可以到處旅遊；雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍指出，早上一個小時內，願意參加的訂單需求量又大增。雄獅早上臨時宣布加開三梯次七天六夜 ，分別為7月27日、 8月2日及8月8日。

游國珍指出，隨著關島政策的改變，目前7/6、7/18日已經滿團，7/10、7/14還有30個位子，推估今天、明天就可望完銷；7/22長天期的，收訂50位、需求上百個，考量長天期參加的困難度高，目前預計要銷售175個位子，完售就不會再賣，會改推7天的行程。

關島機+酒的營收，推估以現在總機位加上飯店等銷售，營收約增加1億元左右，以過往雄獅的月營收來說，1億元營收真的不多，主要是因應需求，加開產品，快速反應市場需求，在國旅停擺情況剛好有另一個產品可以銷售，這8個團都將與長榮航空合作。

至於回國後的防疫酒店預訂概況，原本有考量包一些酒店來做防疫旅館，但因為大環境的變化速度快，還沒有辧法包防疫酒店，但雄獅有提供訂機位的民眾相關的防疫旅館服務，一次夠足的服務。

售價還沒有出來，7天跟5天約差1萬元左右。因為早上宣布免隔離政策，雄獅臨時加開三梯次七天六夜 7/27、 8/2、8/8。

參加的人已經在台北必須申請，旅客一到關島機場，就會看到政府推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation）指標，領隊也會帶過去，行政費用旅客到當地付給飯店。

台灣搭轉機前往關島AIR V&V的陳岱烽分享前往關島打疫苗，他選擇莫德納，所以21天後還要打第二劑，4小時手像被打到，接著會有點發燒不舒服，會繼續待到打完第2劑回台。

雄獅共有8個梯次，分別為4天、7天跟22天，7月6日首航台灣旅客確定「免隔離」可以旅遊，考量到許多人的反應，關島也將檢疫880美元可能降至400美元，省480美元，且只要在離開前做一次PCR即可，原本3次，雄獅目前5個出發日，7/6、7/10、7/14、7/18以上五天四夜機加酒4,萬5900起，7/22出發二十二天機加酒13萬5900起，現在再加3團。

關島 雄獅

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