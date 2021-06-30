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入境免隔離！關島打疫苗兼旅遊 雄獅加開「7天6夜行」

聯合報 / 記者陳睿中／即時報導
關島政府宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。圖／雄獅提供
關島政府宣布開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗。圖／雄獅提供

關島政府於本月推出疫苗支援企劃AIR V&V（Vaccines & Vacation），宣佈將開放外籍旅客可入境關島並接種疫苗，吸引許多民眾下訂。但是短短幾天內，又因台灣邊境管制再升級，造成一波退訂潮。不過關島宣佈，自7月4日起，所有外國旅客入境免隔離，成為赴關島施打疫苗的另一利多，同時也刺激買氣。雄獅旅遊表示，目前5天4夜的行程，剩下不到30個位置，因此緊急加開3梯次的「7天6夜」機加酒產品，新加開的22天行程，目前也已收訂約50位。另外原本需要另外支付的PCR檢疫費用，也可能調降，有機會再省一筆費用。

目前關島人民已經有75%完成疫苗接種，朝向80%接種率邁進。因此關島總督Lou Leon Guerrero宣佈，自7月4日零時起，入境旅客只要持有72小時內的PCR檢測陰性證明，就可以享入境免隔離。雄獅旅遊表示，依此政策，7月6日台灣出發首航的自由行旅客，確定可享「免隔離」，方便在當地安排私人行程。

雄獅旅遊也表示，在中央流行疫情指揮中心宣佈返台民眾均需入住檢疫旅館之後，隔週一確實有民眾退訂，但隨著關島免隔離政策宣佈之後，訂單又再度出現，目前7月6日、10日、14日、18日的5天4夜機加酒行程，僅剩10日、14日還各剩餘不到30個位置，估計近2日內完售，因此30日緊急加開3梯次的「7天6夜機加酒」產品，分別為7月27日、8月2日、8月8日出發，初步估計費用會較5天4夜增加1萬元。

除了短天數之外，考量部份民眾會選擇需要施打2劑的疫苗需求，因此雄獅也推出22天的機加酒行程，每人135,900元起，目前已經收訂約50組。雄獅並透露，現在亦接獲許多小型私人包機的需求，亦有企業團體進行接洽。但雄獅旅遊表示，旅行社僅提供機加酒的服務，當地私人行程，需要旅客自行規劃。

除了「免隔離」的利多之外，原訂在關島當地需安排進行3次的PCR檢疫，現在只要在離開前做1次即可，費用也可能從原本的美金880元降低至美金400元，但實際減少的費用，仍待關島政府正式公佈。

關島 疫苗

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