關島入境免隔離帶動自由行買氣 雄獅宣布加開3航次

關島疫苗自由行正夯，關島政府今正式宣布，截至30日為止，已有近七成五關島人民已完成疫苗接種，目前朝向八成人民接種率目標前進，為此，從7月4日零時起，入境旅客只要持有72小時前PCR篩檢陰性證明，就能享入境免隔離。檢疫費用也可望由880美元可能降至400美元。

對此，雄獅旅遊品牌策略總經理游國珍表示，關島的自由行從6月22日提出預購方案以來，僅一個多禮拜，開出的4航次，其中第一、第四航次已滿班，第二、第三航次也僅各剩20個機位左右，推估關島免隔離的政策上路後，買氣會更旺。

游國珍也說，關島自由行的需求度超乎預期，因此除了5天4夜的自由行外，如今也加開長天數，以就是22天的自由行，要價13萬5900元，周一上架，目前收訂已超過40位，且陸續還在增加中，推測旅客可能是要想打兩劑的輝瑞或是莫德納。

游國珍表示，原本關島自由行的買氣非常旺，不過指揮中心宣布入境居家檢疫措施加嚴後，確實有大量掉單的情況，原本要加開到12航次，如今也先取消，目前僅加開一航次、22天長天數的航次；不過由於關島政府如今宣布免隔離政策，等於過去到關島是打疫苗，如今則是兼具觀光休閒的優勢，相信需求會再增加。

不過游國珍也表示，今上午關島免隔離政策出來，旅客需求量大增，因此今上午也緊急宣布三航次，都是7天6夜的行程，其收費大概會比5天4夜的自由行再多出1萬元左右；後續也會再看需求狀況，考慮是否會再加開。

游國珍說，目前參加關島自由行的旅客大部分都是散客，有些是家庭出遊，也有很多人是單人報名，另外也有公司包團的狀況，像是有一梯次就是整個企業的包機；另外也有不少小訂單是私人包機，大概都是4至5人的組合，包私人飛機到關島。

到關島施打疫苗的TIM分享，自己是到關島施打莫德納，目前已施打過第一劑，預計要在關島待到8月。到關島施打疫苗時，需要先在台灣選好自己要施打的疫苗種類，並在入住酒店時，對方會通知預約施打時間。

TIM表示，預約時間一到，關島就派員前往酒店，就是兩人一組，屆時會先在酒店做PCR檢測，並填想兩個問卷，一個是基本資料，包括你的身份、選擇的疫苗等等；另一個則是健康狀態表，確認你有沒有不舒服、發燒、流鼻涕等狀況，接著等PCR檢測結果出爐，確認是陰性後，就可接種疫苗，完成接種後，會提供疫苗接種證明卡。

實際上，也因為關島自由行買氣很旺，游國珍說，大概營收可創造超過1億元，不過這只是因應短期需求，對於公司整體營收挹注不大，只是目前國旅停滯，剛好有一個商品可以賣，多少有點幫助。

至於防疫酒店的部分，游國珍表示，原本有考慮包些酒店做防疫旅館，但因為政策宣布得很緊急，無法預估這個市場有多大，因此目前僅提供兩個方向，一是提供回程時，是否要幫忙代訂防疫酒店，這部分沒有很大利潤，就是服務性質；二是銷售關島機加酒的時候，也會詢問是否要幫忙代訂，酒店等級則是都鎖定福容飯店等。