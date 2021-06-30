奈米級塗料噴塗通關設施 提升國境第一線防疫能量

新冠肺炎疫情嚴峻，位處國境第一線面對旅客的移民署國境事務大隊，引進奈米級高科技抗病毒塗料，噴塗在查驗櫃台及自動通關設施上，降低病毒活性，提升旅客及移民官的防疫能量。

移民署國境事務大隊指出，移民官於國境執勤，每天接觸來自各國的旅客，面臨國外變種病毒的威脅，工作環境風險高。

內政部徐國勇部長關心移民署國境大隊各機場人員新冠肺炎防疫安全，特別促成薩古魯股份有限公司，進入機場查驗櫃台提供「日本奈米科技級抗病毒塗料」。利用塗料中「氧化鎢」的氧化分解技術，將病毒在光照下分解，病毒會迅速失去活性，從而降低接觸性感染的風險，提供入出境旅客及國境大隊同仁更好的防護力。

國境事務大隊表示，薩古魯公司專業工程人員分別至桃園國際機場第1、2航廈入、出境大廳，針對查驗櫃台及自動查驗通關設備，噴塗親水性的奈米級抗病毒塗料，形成無色保護膜，提升防疫效能。

新冠肺炎疫情期間，旅客使用自動查驗通關系統出入境，除快速便利外，也可減少與人接觸的感染風險，有助於防疫安全。

移民署國境事務大隊除了每日定時清潔消毒自動查驗通關系統及查驗櫃台外，並於櫃台後方設置自動感應酒精消毒器予旅客消毒使用。

移民署國境事務大隊守護國門防疫第一線，於疫情期間，配合中央 流行疫情指揮中心落實邊境防疫政策，執行旅客、機組員及船員查驗工作，也配合衛生福利部協助發燒或疾病就醫旅客快速通關，