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護理師氣喘請假住院遭刁難 病人看了都想「借氧氣」

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
醫護人員示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
醫護人員示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

醫療量能緊繃絕不是官員口中的「數字」。一名匿名外科護理師H爆料，疫情以來醫院收治新冠肺炎確診者，而外科被分配支援非確診者的住院病人，又多又雜實在吃不消。Ｈ分享，自己在3月底時連續工作10天，本身就有小感冒加上太過勞累，以致氣喘大發作，上級卻還刁難請假，當時未能及時住院的她，連講話都會接不上氣，讓病人甚至脫口：「護理師妳看起來很喘，我的氧氣需要借妳嗎？」

回想起3個月前的經歷，H至今難以忘懷，語氣還有點顫抖。她回憶，她3月底曾連續十天沒有放假，本身患有氣喘，加上氣喘大發作覺得很不舒服，好不容易盼來休假回醫院掛門診。醫師一看到她便眉頭一皺詢問：「要不要住院？」但畢竟知道疫情期間病床很滿，也只能回應「沒關係我先回去，反正現在也沒床可以住。」

但這個消息依舊傳回單位，原本還要繼續上班的Ｈ，接獲學姊通知要她在家好好休息，到了隔天一早，也接到科主任的消息表示有空床，且醫師要求Ｈ趕緊去急診辦住院。Ｈ說，本來還擔心護理站人力的問題，但身體已經很不舒服，在同事幫忙下還是選擇養病。

但這才是惡夢的開始，主管悉知Ｈ住院只丟了一句：「沒發燒、感冒，住院幹嗎？」且住院期間還強制她用特、補休來填假，而不是比照病假辦理，但Ｈ真得沒力氣和無理的主管辯論，但最讓人無法忍受的是，主管甚至擅自闖進Ｈ的病房騷擾，更翻閱病例施壓出院上班，而這都是在醫師評估未達出院資格的狀況下。

她說，她在高劑量類固醇支撐下繼續上工，直到氣喘再次發作，就連治療到一半的病人問她「護理師，我看妳很喘，我的氧氣要不要借妳？ 」當時Ｈ只要一動就會喘，胸悶不舒服、常常感覺吸不到氣。

她表示，她選擇在5月中離職，回到家鄉附近服務，當時她的狀況還是很不好，也再一次住院靜養。她向記者表示，之所以會分享這個故事，只是為了更貼近醫療場域的第一線，希望自己遇到的主管、經歷，是最後一次。

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