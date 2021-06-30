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遇乾旱芒果仍增產近3成 農委會分析可能是這原因

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
芒果增產造成產銷壓力，農委會請民眾訂購消費。本報資料照片
芒果增產造成產銷壓力，農委會請民眾訂購消費。本報資料照片

芒果進入盛產期，今年因為芒果增產近三成，加上疫情嚴峻，內外銷都受到影響，對芒果產銷形成嚴重壓力；3、4月時，南部芒果才因為乾旱薊馬蟲害多受影響，當時評估減產而列為天然災害救助，現在卻增產近三成，農委會表示，會超產是因為之前乾旱果粒小，農民疏於疏果，因此總產量增加所致。

以屏東為例，今年3月底，枋寮、春日、枋山與獅子鄉等地遭薊馬蟲害侵襲，當時農民現場推估，今年芒果恐減產至少五成，多名地方立委在立法院質詢屏東的芒果遭薊馬橫行問題，當時，行政院長蘇貞昌、農委會主委陳吉仲南下到芒果園了解情形，屏東縣長潘孟安也在場，而農委會在3月29日正式公告相關補助辦法，將屏東芒果列為受極端天氣影響列天然災害救助區域。

到了6、7月盛產期，農委會說今年芒果產量比去年增加29%，比過去五年的平產量增加28%，種植面積1萬3656公頃，總產量推估17萬4563公噸，大約比過去多了三成。

農委會農糧署副署長姚志旺表示，這是全台芒果整體評估下，發現芒果增產，主要是因為當初受到乾旱影響，芒果果粒較小，因此以往會在芒果栽種期疏花疏果，目的在於留大果使其果粒大、風味更佳，但今年乾旱芒果果粒較小，因此農民疏果未確實，使得總產量增加；至於除了現階段正盛產期的台南以外，屏東是否也增產，他表示，產量也差不多。

姚志旺說，判斷災損是依照當下的情形判斷的，當下農民確實有損失，有些農民修剪後不收了，也以些農民經過輔導後續栽培管理，後來慢慢照顧，農民慢慢得到訣竅因此產量恢復，災損減產是當下發生的狀況，最後的產量是用全台生產整體判斷。他今天也與陳吉仲到玉井青果市場視察，會想辦法做行銷與促銷。

芒果 農民 屏東縣

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