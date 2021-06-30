防疫避群聚 公路總局：汽機車汽燃費可延至8月底前繳費

110年自用汽機車汽燃費7月1日起開徵，不過受到國內疫情影響，目前仍是三級警戒狀態，為了降低群聚風險，公路總局今表示，今年度的自用汽機車汽燃費繳納期限，由原110年7月31日，展延至8月31日。

公路總局表示，110年度自用汽機車燃料費繳納通知書預計於6月底前完成寄發，車主可透過監理服務網、或手機下載該局「監理服務App」以及利用嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、街口支付、蝦皮、元大銀行等App、或電話語音轉帳代繳系統(412-1111、412-6666，服務代碼169#)繳納。

公路總局表示，上述管道使用金融帳戶繳納者，無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，請先洽詢各發卡行庫相關手續費金額；另民眾仍可持通知書至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費。

公路總局也提醒，原已寄發之汽燃費繳款通知書所載繳納期限為7月31日，將自動展延至8月31日。防疫情間，仍請車主多利用網路或電話線上繳納汽燃費，免出門即可輕鬆繳納，省時便利又安心。詳情可上監理服務網( https://www.mvdis.gov.tw/ )查詢。