快訊

板橋大遠百1確診案例！感染源為環南市場 接觸者皆為陰性

送花籃諷衛福部「下民易虐」16字 朱學恒遭告妨害公務

聽新聞
test
0:00 / 0:00

防疫避群聚 公路總局：汽機車汽燃費可延至8月底前繳費

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
公路總局今表示，今年度的自用汽機車汽燃費繳納期限，由原110年7月31日，展延至8月31日。車輛示意圖。本報資料照片
公路總局今表示，今年度的自用汽機車汽燃費繳納期限，由原110年7月31日，展延至8月31日。車輛示意圖。本報資料照片

110年自用汽機車汽燃費7月1日起開徵，不過受到國內疫情影響，目前仍是三級警戒狀態，為了降低群聚風險，公路總局今表示，今年度的自用汽機車汽燃費繳納期限，由原110年7月31日，展延至8月31日。

公路總局表示，110年度自用汽機車燃料費繳納通知書預計於6月底前完成寄發，車主可透過監理服務網、或手機下載該局「監理服務App」以及利用嗶嗶繳、LINE Pay Money、橘子支付、街口支付、蝦皮、元大銀行等App、或電話語音轉帳代繳系統(412-1111、412-6666，服務代碼169#)繳納。

公路總局表示，上述管道使用金融帳戶繳納者，無需支付代收手續費，但使用信用卡支付者，請先洽詢各發卡行庫相關手續費金額；另民眾仍可持通知書至金融機構、郵局或超商臨櫃繳費。

公路總局也提醒，原已寄發之汽燃費繳款通知書所載繳納期限為7月31日，將自動展延至8月31日。防疫情間，仍請車主多利用網路或電話線上繳納汽燃費，免出門即可輕鬆繳納，省時便利又安心。詳情可上監理服務網( https://www.mvdis.gov.tw/ )查詢。

疫情 車主 超商

延伸閱讀

線上繳納免出門 汽燃費繳納期限延至8月31日

股東會防疫限制 兩個放寬

外出戴防疫小物造成臉痛、頭痛？專家教改善方式

力挺防疫 市議員攜手民間捐桃園消防局300桶酒精

相關新聞

護理師氣喘請假住院遭刁難 病人看了都想「借氧氣」

醫療量能緊繃絕不是官員口中的「數字」。一名匿名外科護理師H爆料，疫情以來醫院收治新冠肺炎確診者，而外科被分配支援非確診者...

「謝謝台灣」一覺醒來募款達標 立陶宛社福機構：有史以來最大筆捐款

立陶宛社福機構昨(29)日在透過美國非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁於臉書謝致謝台灣捐款後，來自台灣的愛心仍在發生，台灣民眾一夕之間讓該機構的募款計畫達標，機構人員在二度感謝函中，以「不敢相信我的眼睛」來形容台灣對立陶宛用新台幣表達的感謝之情。

防疫避群聚 公路總局：汽機車汽燃費可延至8月底前繳費

110年自用汽機車汽燃費7月1日起開徵，不過受到國內疫情影響，目前仍是三級警戒狀態，為了降低群聚風險，公路總局今表示，今...

奈米級塗料噴塗通關設施 提升國境第一線防疫能量

新冠肺炎疫情嚴峻，位處國境第一線面對旅客的移民署國境事務大隊，引進奈米級高科技抗病毒塗料，噴塗在查驗櫃台及自動通關設施上...

遇乾旱芒果仍增產近3成 農委會分析可能是這原因

芒果進入盛產期，今年因為芒果增產近三成，加上疫情嚴峻，內外銷都受到影響，對芒果產銷形成嚴重壓力；3、4月時，南部芒果才因...

穩定台南芒果產銷 農業局媒合業者收購500公噸加工

進入台南芒果產期，疫情衝擊產銷，台南市政府農業局提早因應，除持續加強內外銷，預定媒合業者收購500公噸調節市場，讓加工廠...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。