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穩定台南芒果產銷 農業局媒合業者收購500公噸加工

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
穩定台南芒果產銷，市府農業局預定媒合業者收購500公噸加工
穩定台南芒果產銷，市府農業局預定媒合業者收購500公噸加工

進入台南芒果產期，疫情衝擊產銷，台南市政府農業局提早因應，除持續加強內外銷，預定媒合業者收購500公噸調節市場，讓加工廠商運用優良設備，提升芒果附加價值及銷售競爭力

6月下旬至7月為台南芒果盛產期，市長黃偉哲指示農業局提前因應，啟動芒果產銷計畫，農業局長謝耀清表示，南市芒果已進入盛產期，受疫情影響，產地市場遊客較往年減少，今年3至5月受乾旱影響，小果比例較往年多。

農業局配合農糧署穩定芒果產銷措施，啟動產地市場收購加工計畫，媒合南市合法農產加工業者進入產地市場收購，穩定市場產銷，並積極協助果農拓展銷售通路，透過網路媒體行銷、線上禮盒訂購、企業團購等，活絡產地市場交易。

農業局指出，芒果產地市場收購加工計畫本月28日公告，預定收購芒果500公噸以調節市場，讓加工廠商運用優良設備提升芒果附加價值及銷售競爭力。為活絡產地市場交易。

農業局輔導南市農產運銷公司收購市場內優質芒果，加強推廣鮮果禮盒，另協助玉井區、大內區公所透過網路及名人代言行銷，增加產地市場曝光率、帶動買氣。

穩定台南芒果產銷，市府農業局預定媒合業者收購500公噸加工
穩定台南芒果產銷，市府農業局預定媒合業者收購500公噸加工

芒果 疫情 競爭力

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