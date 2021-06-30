穩定台南芒果產銷 農業局媒合業者收購500公噸加工

立陶宛社福機構昨(29)日在透過美國非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁於臉書謝致謝台灣捐款後，來自台灣的愛心仍在發生，台灣民眾一夕之間讓該機構的募款計畫達標，機構人員在二度感謝函中，以「不敢相信我的眼睛」來形容台灣對立陶宛用新台幣表達的感謝之情。

2021-06-30 09:07