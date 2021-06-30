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用畫筆記錄採檢時刻 女醫師為鄉親返台投入抗疫第一線

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中市澄清醫院醫師曾依晴參與第一線採檢工作，並用畫筆為大家記錄下辛苦工作的一面。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院醫師曾依晴參與第一線採檢工作，並用畫筆為大家記錄下辛苦工作的一面。圖／澄清醫院提供

台中市澄清醫院醫師曾依晴原本正在英國攻讀博士，日前因新冠肺炎疫情嚴峻下，主動返台前進防疫第一線，親手完成超過2千多人的篩檢，並進入重症專責病房工作，她還用畫筆為大家記錄下辛苦工作的一面，讓參與者都感動。

曾依晴台灣大醫學系畢業後，獲得劍橋大學桑格學院的博士學者全額獎學金，是該屆亞洲的唯一學生，並因台灣疫情爆發而決定暫時休學返台。她表示，這是因為身為台中人，想為她最愛的鄉親和最故鄉服務。

澄清醫院副院長黃仁杰表示，澄清醫院的醫護團隊在這次新冠肺炎的激浪中，大家都齊心協力對抗疫情，曾看到曾依晴篩到陽性的人，耐心安慰民眾的畫面，並看到她安慰患者「還好發現得早，治療一定會沒問題」讓人十分感動。

曾依晴說，她沒學過繪畫，只是突然間想到用畫筆來記錄下心中的感動，當然不可能在病房裡作畫，偶爾利用手機拍下，有空時再轉為手繪，每一個筆觸都是由內心激發出來的。

她說，自己雖然不是專業畫家，但每一張畫作都是油然而生，或許只是一個個醫護的背影，卻是最勇敢和最熱情的畫面，並希望能成為大家一起共感的作品；想說的能做的，千言萬語盡在自己的畫作裡。

曾依晴說，，這段日子以來，醫護夥伴苦戰疫情，讓她在臨床和醫病關係成長很多，很最想告訴大家：「我在這裡，和你們，一起努力。」

台中市澄清醫院醫師曾依晴參與第一線採檢工作，並用畫筆為大家記錄下辛苦工作的一面。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院醫師曾依晴參與第一線採檢工作，並用畫筆為大家記錄下辛苦工作的一面。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院醫師曾依晴參與第一線採檢工作，並用畫筆為大家記錄下辛苦工作的一面。圖／澄清醫院提供
台中市澄清醫院醫師曾依晴參與第一線採檢工作，並用畫筆為大家記錄下辛苦工作的一面。圖／澄清醫院提供

疫情 新冠肺炎

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