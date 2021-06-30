「謝謝台灣」一覺醒來募款達標 立陶宛社福機構：有史以來最大筆捐款

立陶宛社福機構昨(29)日在透過美國非營利組織Give2Asia亞太經理張瀞仁於臉書謝致謝台灣捐款後，來自台灣的愛心仍在發生，台灣民眾一夕之間讓該機構的募款計畫達標，機構人員在二度感謝函中，以「不敢相信我的眼睛」來形容台灣對立陶宛用新台幣表達的感謝之情。

立陶宛首都維爾紐斯(Vilnius)「高風險懷孕中心」，二度致謝台灣，表示在昨天的感謝文之後，原本有167名來自台灣的捐贈者，但在今天一早迅速激增為633筆捐款，直至發文的同時，總共有770筆台灣人的捐款湧進，包括4項網路募款皆已達標，讓發文者以「不敢相信我的眼睛」來形容台灣跨國做愛心的行動。

該機構非常感謝台灣，表示「台灣人民已經開始尋找感謝立陶宛的方式」，並聽到台灣人民真誠地說謝謝的聲音了。致謝函中認為「台灣與立陶宛發展出一種非常意想不到、精采的友誼，真誠關心彼此，讓彼此成為一個更好的地方💕我們非常高興，感謝支援，我們將能夠在困難時刻支援立陶宛女性。」

「高風險懷孕中心」並稱，這是機構成立以來最大筆的捐款，「謝謝台灣人的善良，這些捐款會用在為辛苦懷孕的媽媽們在孕程中（還有當媽媽的第一年）提供心理與硬體上的支持，這麼大筆捐款，夠支撐我們很長一段時間了。」

該慈善募款共有4項，目前已逾3500筆善款湧入，並達到募款的目標，由兒童癌症基金會發起的「幫助百餘名癌症兒童」募得8萬美元，母親聯盟發起的2項「幫助立陶宛兒童抗癌」分別募得2萬美元；而立陶宛高風險懷孕中心的募款頁面，也已募得逾10萬美元，目標金額從28日的4.3萬美元成長快5倍，目前為20萬美元(約600萬新台幣)。

張瀞文分享此感謝函後，有台灣網友認為，覺得這回台灣人的實力還沒真正發揮出來，要不要再找一個立陶宛的慈善組織來捐？也有網友認為，「台灣人應該都有一種阿嬤魂吧！」、「為他們感到高興」，並認為善款還會增加，因為很多台灣人今天才知道有這個機構，「有恩必報是多數台灣人的精神，募款不關閉，應該會繼續捐下去~破10萬，20萬，30萬。」