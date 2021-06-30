梅雨季結束！ 中南部局部短暫陣雨比昨天緩和

今天台灣持續受到西南風影響，天氣風險公司天氣分析師賴忠瑋說，迎風面的中南部仍然有局部短暫陣雨或雷雨，不過降雨將再比昨天再緩和。背風側的北部和東部則相對晴朗炎熱，要留局部地區中午有36到37度的高溫。

賴忠瑋說，今天可以說是今年梅雨季要跨到夏季天氣的轉換，梅雨鋒面逐漸北抬到長江口附近，太平洋高壓則逐漸往西延伸，不過在高壓還沒完全籠罩之前，尚未有明顯的沉降氣流，只有西南風對在背風側的北部及東北部帶來過山沉降，及沉降造成的增溫。但是相對於迎風面的中南部，西南風也持續帶來局部短暫陣雨或雷雨。只是水氣不如之前多，因此降雨也緩和不少。

他表示，預計明天太平洋高壓會再往西延伸，鋒面雲系也會再更北抬遠離台灣，全台灣各地的降雨機率都偏低，中南部將轉為晴到多雲天氣，北部和東北部也會更加穩定，各地都相當炎熱，預計氣溫可達32到34度，北部和東北部等背風側，則仍然有局部36到37度高溫出現的可能性。

賴忠瑋說，接下來台灣的天氣將受到太平洋高壓主導，梅雨鋒面的影響範圍會以長江至日本南方為主。不過也要開始留意南方熱帶洋面的水氣及擾動發展。因此會有一段時間台灣的天氣都是以炎熱穩定為主，容易造成天氣變化或降雨的原因為南方的水氣、對流雲系或擾動及颱風的接近，要開始做平常的防颱準備。