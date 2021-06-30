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高溫上看37度 吳德榮：明起高壓逐漸增強西伸 夏日炎炎

聯合報 / 記者楊德宜／台北即時報導
1993至2020歐洲(ECMWF)系集模式，模擬18年來下半年(7至12月)颱風生成數(藍實線)及正/負1個標準差(綠豎線)，與實際下半年颱風生成數(紅虛線)比較，18年中有10年紅虛線超出綠線外，吳德榮說，可見預報技術仍偏低。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄
1993至2020歐洲(ECMWF)系集模式，模擬18年來下半年(7至12月)颱風生成數(藍實線)及正/負1個標準差(綠豎線)，與實際下半年颱風生成數(紅虛線)比較，18年中有10年紅虛線超出綠線外，吳德榮說，可見預報技術仍偏低。圖／取自「三立準氣象．老大洩天機」專欄

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今天西南風減弱、水氣減少，迎風面中南部仍有局部短暫陣雨，影響明顯較昨日減小；背風面的北部、東半部高溫炎熱，北部最高溫升至36度左右，東南部更可達37度以上；東半部山區午後偶有局部降雨的機率。北部25至36度，中部23至33度，南部23至34度，東部23至37度。

吳德榮說，明天起太平洋高壓逐漸增強西伸，中南部連日多雨的型態結束，台灣進入夏季型的天氣。明天、周五各地晴朗炎熱、山區午後偶有局部短暫陣雨的機率，高溫達36度以上，要注意防曬、防中暑。

他說，周六至下周二水氣略增，各地仍晴朗炎熱、午後山區有局部短暫雷陣雨，並有擴及部分鄰近平地的機率。

中央氣象局昨天發布今年西北太平洋颱風總數為23至28個，扣掉已發生的5個，下半年還有18至23個生成。不過，他說，這長達半年的展望，實已超過科技極限，故無論任何先進國家所作的模式模擬，預報技術皆仍屬偏低。

吳德榮說，尤其侵襲個數更是遠超過科技極限的預測，所以美國海洋大氣總署(NOAA)所不為也。否則去年怎會面臨原本預估3至5個侵台，實際上卻只發生1個的窘境。今年中央氣象局預估侵台颱風3至4個，其實大致就是以氣候平均值，謹提供各屆參考，另一方面也宣示颱風季節即將到來，各屆應及早作好防颱準備。

吳德榮 高溫 颱風

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