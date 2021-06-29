公路總局生態工法復育螢火蟲 重現阿里山公路螢光美景

嘉義縣台18縣阿里山公路是山上居民來往嘉義市區的重要道路，民國98年莫拉克颱風襲台，多處路段中斷，交通部公路總局第五區養護工程處重修道路時採環保「型框工法」，意外發現過往因人為破壞減少的螢火蟲都回家了，如今十年復育有成，公路總局將這段歷史拍成紀錄片，重現當年璀璨的螢光之路。

五工處養護科科長黃秋揚說，十餘年前阿里山公路沿路都可以看到滿山滿谷的螢火蟲，隨著人為的開發漸增，加上山上農民施灑藥物，民國98年五工處在莫拉克風災後重修道路時，發現螢火蟲的數量相較過往減少很多。

五工處當時決定從國外引進友善環境的「型框植生工法」修復邊坡，將邊坡落石框成方格，並在其內種植不同種類的草，穩固土基的同時，也成為蝸牛和蛞蝓的巢穴，這些都是螢火蟲主要食物來源，長達數個月的施工，工作人員也意外發現，夏夜晚間的阿里山公路繁星點點。

除此之外，五工處應用於路肩閒置的隙地空間，運用綠建材穩固隙地邊坡，回填卵塊石，並舖上木屑和落葉，提供螢火蟲和蝸牛喜歡的微棲地，接著灑上草種，全面綠化，每天噴水保濕，並嚴格禁止在公路範圍內使用農藥和除草劑，營造友善生物的自然環境，創造具有生命活力的螢火蟲公路。

阿里山公路重現過往「螢光閃閃」的盛況，工務總局將過往工作人員的努力拍成微電影「四季螢光」，獲得全球電影競賽、美國最佳短片競賽影展、休士頓影展等14項大獎。