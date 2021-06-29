到六福村更快了！高原交流道通車 園方樂盼7月解封

國道3號高原交流道今天（29日）中午正式通車，未來前往小人國、六福村不用繞經龍潭或關西，下了交流道5分鐘就到，有望促進遊客前來的意願；六福村也表示，高原交流道可以解決聯外交通塞車問題，現在就等疫情結束、三級警戒降級解封，有望迎來一波旅遊潮。

高原交流道是為了紓解國道3號龍潭及關西交流道的尖峰車流，因此利用國道實施電子收費後舊有龍潭收費站重置空間增設，因距離2座大型主題樂園十分近，因此未來將成為遊客人車出入的主要交流道，也可以解決每到假日都會塞爆關西鎮上的車潮。

六福村園方對於交流道通車也十分樂觀，更表示只要從高原交流道下，沿指標行駛約2.1公里，省去行經市區時間，只要5分鐘就可抵達六福村，不用再經過龍潭市區或關西市區，對於遊客來說非常方便。