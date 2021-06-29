試管兒7月起擴大補助 30歲男人工受孕10次：終於等到了

一名現年約30歲的上班族男性，2年前發現「做人困難」，求診後才知道精蟲數量、活動力均相當低靡，罹患不孕症，由於經濟因素，令他不敢進行試管嬰兒，2年來已嘗試人工受孕10次，均未成功。

因應少子女化的國安危機，行政院挹注百億經費，於今年母親節前夕祭出多項福利措施，擴大不孕症試管嬰兒補助是其中一大重點。

7月1日起，不孕症試管嬰兒擴大補助對象，由僅限「低收及中低收入戶之不孕夫妻」，擴大為「未滿45歲之不孕夫妻」，除夫妻至少一方須具我國國籍，女方年齡則須未滿45歲。

獲知試管嬰兒補助對象擴大後，該男上周至醫院諮詢相關內容。不孕症權威醫師李茂盛表示，該名男性至診間即表達對補助計畫的興趣，甚至直呼「終於等到了！」，與妻子開心的說，補助擴大後，能大幅降低施作試管嬰兒的費用，減少經濟負擔。

試管嬰兒擴大補助政策即將正式實施，李茂盛指出，門診目前已有200至300名民眾紀錄姓名、地址，年齡分佈以年輕族群成長比例最高。

李茂盛表示，平常35歲以下的施作者較少，這次卻成長很多，比40歲以上者多出3倍，研判是因年輕族群仍在累積經濟實力，若施作試管嬰兒，金錢負荷會太大。

如今補助對象擴大，李茂盛說明，政府可以補助療程費用的三分之二，約10萬元，含植入胚胎3萬元、注射排卵針7萬元，其餘不足治療費用約5、6萬自費，仍會視不同情況增加費用。

針對補助細項，國健署指出，若女方小於40歲，每胎補助次數上限為6次，40至44歲女性，每胎補助次數上限則為3次。

補助額度部分，低收、中低收入戶維持補助上限15萬元，非中低收入戶首次申請，補助上限10萬元，之後每次申請上限為6萬元。

國健署婦幼組組長林宜靜則表示，全國共93家人工生殖機構，目前已有80多家申請為特約機構，補助的行政程序將由特約機構代辦，方便民眾申請。