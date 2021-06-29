疫情重挫！餐飲業空汙納管7月上路急喊卡 延至明年元旦

環保署今年2月公告納管餐飲業油煙空汙，規模達一定標準的餐廳必須裝設汙染防治設施，原訂今年7月1日上路，但受新冠肺炎疫情影響，許多餐飲業休息停業，設備業者也難以派出足夠人手協助裝修，環保署今天預告「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」修正草案，餐飲空汙納管延後至111年1月1日實施，另外集氣系統因特殊設計未能與規範相符者，得向直轄市、縣市主管機關申請採取替代方案，經同意後始得執行。

管理辦法於今年2月5日發布，新設列管餐飲業原應於7月1日起符合空汙規範，但今年5月中旬新冠肺炎本土疫情爆發，各縣市陸續要求餐廳禁止內用，外界擔心影響餐飲業空汙7月納管時程，環保署在6月上旬表示，有在討論，但原則上還是如期進行，因為多數大型餐飲業者都已經提早裝設空汙防制設備，研判影響不大。

不過環保署今天發出新聞稿表示，餐飲業空汙納管將從原訂的7月1日延後至明年1月1日。環保署空保處長蔡孟裕說，因為後來考慮餐飲業生意確實受到此波疫情嚴重衝擊，雖然許多大型餐飲業者都已經裝設空汙防治設備，但雙北有不少規模較小的業者情況真的不佳，因此決定延後半年納管。

環保署表示，但自110年5月中旬以來受疫情影響，中央流行疫情指揮中心宣布全國疫情提升至三級警戒，餐飲業普遍縮短營業時間或採取自主停業，也面臨集氣系統及油煙處理設備業者採取居家辦公、減少人員出勤或停工等延宕改善時程，考量疫情尚未趨緩，調整新設列管餐飲業應符合規定期限。

環保署說，本次修正除因應疫情延後新設列管餐飲業適用時間外，考量部分餐飲業因作業空間限制或烹飪條件差異，汙染防制設施設計較為特殊，因此新增業者得申請採取替代方案，由直轄市、縣市主管機關個案審核，經同意後始得為之，以增加餐飲業者設置汙染防制設施彈性。