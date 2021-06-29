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嘉市42歲氣喘女因疫情不敢回診 停藥近1月發作送急診

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉市42歲陳姓女子因疫情不敢回診，停用「吸入型類固醇」近1個月，導致急性氣喘發作住院。圖為胸腔內科醫師戴士豪。圖／台中榮總嘉義分院提供
嘉市42歲陳姓女子因疫情不敢回診，停用「吸入型類固醇」近1個月，導致急性氣喘發作住院。圖為胸腔內科醫師戴士豪。圖／台中榮總嘉義分院提供

嘉義市42歲陳姓女子從小有過敏性鼻炎，今年初因咳嗽不斷轉診到台中榮總嘉義分院，獲開立「吸入型類固醇」氣喘用藥，狀況便有改善，但她近期考量本土疫情升溫不敢回診，也近1個月未用吸入型類固醇，導致急性氣喘發作，送急診後需住院；嘉榮提醒，不可因擔心疫情而未回診拿藥。

陳女的主治醫師、胸腔內科戴士豪提醒，氣喘患者在疫情期間，出門戴口罩避免刺激呼吸道，也應定期打掃居家環境、清除過敏原，最重要的是依醫師指示，規律使用吸入型藥物以控制氣喘，醫師會視病況，考慮開立慢性處方箋，以減少回醫院就診頻率，但不可自行停藥。

嘉榮指出，陳姓女子從小飽受過敏性鼻炎所苦，去年年底重感冒後，仍持續咳嗽，今年初經由診所轉診到院方就診，醫師戴士豪檢查發現她吐氣氣流受阻，診斷有氣喘，開立「吸入型類固醇」的用藥，狀況即有改善。

沒想到今年5月中旬，陳姓女子感冒後發生嚴重呼吸喘，甚至呼吸有「咻咻咻」聲音，送嘉榮急診，被診斷為急性氣喘發作；院方詢問之下，才得知她因疫情不敢回院就診，已近1個月沒使用吸入型類固醇治療。幸好陳女治療後，情況穩定已出院。

戴士豪表示，氣喘是呼吸道對過敏原或外在刺激的過度反應，會造成呼吸道慢性發炎，若長期使氣管處在慢性發炎情形，易產生呼吸障礙，也會增加急性氣喘發作風險；吸入型類固醇為控制氣喘發炎最重要的藥物。

嘉榮院長李世強說，因應疫情，除非必要性的醫療，建議民眾可暫緩並延後就醫，但長者若平時有三高、慢性疾病仍要固定回診用藥，不可因擔心疫情而未回診拿藥；院方也推出防疫「安心視訊門診」，診別包括家醫科門診及外科不分科醫師黃亦豪、耳鼻喉科醫師邱于容、精神科醫師黃立中等。

台中榮總嘉義分院因應疫情，有開設「安心視訊門診」。圖／台中榮總嘉義分院提供
台中榮總嘉義分院因應疫情，有開設「安心視訊門診」。圖／台中榮總嘉義分院提供

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