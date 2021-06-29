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不孕症治療人次10年增4倍 試管嬰兒補助7月擴大上路

聯合報 / 記者蕭羽耘／台北即時報導
衛福部將於7月1日擴大不孕症試管嬰兒補助方案。圖為示意圖。報系資料照
衛福部將於7月1日擴大不孕症試管嬰兒補助方案。圖為示意圖。報系資料照

台灣少子化問題不可忽視，國內生育率居全球倒數第一，台灣女性平均僅生1.07人，每七對夫妻就有一對不孕症，而衛福部將於7月1日擴大不孕症試管嬰兒補助方案。台灣不孕症權威醫師曾啟瑞今天表示，不孕症治療人次10年增加4倍，去年有1.1萬名名試管新生兒，政府推行三育「生育、育嬰、托育」，通常都對育嬰、托育做補貼，終於看到擴大不孕症補助，樂觀看待方案上路。

曾啟瑞形容，「台灣的生育生不如死」，去年更出現死亡人口（17.7萬）與出生人口（16.4萬）的死亡交叉，甚至2050年台灣人口總數只剩下1800萬人，比起現在整整少500萬人口，屆時沒工作、沒稅收、沒競爭力。

他指出，人口紅利回不來的，今年第一季僅出生3.4萬人，明年虎年來臨恐怕更慘，現行政府推三育「生育、育嬰、托育」，通常都對育嬰、托育做補貼，生育較沒有顧到，過去十年間，不孕症治療的人次，從1.1萬人增加至4.4萬人次，需求就擺在眼前。

即便中央祭出「催生」利多、擴大生育津貼，曾啟瑞說，2020年生育第一胎的平均年齡還是來到31歲，甚至有三成是35歲者，而台灣女性現在有三不「不婚、不生、不孕」，等到想生就不孕了；且現在看病的人每10個人1個早衰，明明30幾歲，卵巢看起來像40幾歲，環境賀爾蒙影響甚鉅，包含戴奧辛、塑化劑，讓女性生殖功能急遽下降。

擴大不孕症試管嬰兒補助方案將上路，新方案包含未滿45歲不孕夫妻（不限低收入戶），小於40歲每胎補助上限6次，首次申請之補助額度上限為10萬；40至44歲的不孕夫妻每胎補助上限則為3次。

曾啟瑞評論，新制上路有五個精神，不限低收戶申請方面，首先展現「沒有排富條款」，因為生育是基本人權；其次有「社會公益」；第三，有年齡分類，鼓勵中高齡婦女積極治療；第四，減少「多胞胎」比例，多胞胎早產容易有併發症問題，對母嬰傷害大；最後，則是解決少子化、國安問題。

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