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孕婦接種莫德納 台中榮總醫：三高以及高接觸風險快打

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
台中榮總產科主任陳威志建議，有三高以及高接觸風險的孕婦要盡快施打疫苗。圖／取自台中榮總錄影畫面
台中榮總產科主任陳威志建議，有三高以及高接觸風險的孕婦要盡快施打疫苗。圖／取自台中榮總錄影畫面

近日有許多孕婦施打了莫德納疫苗，但施打醫院之一的台中榮總發現許多孕婦對施打疫苗仍有很多的疑問，因此特別請產科主任陳威志，以及家庭醫學部主任許碧珊提供相關說明。而兩人根據目前已有的期刊報告，都建議有三高以及高接觸風險的孕婦要盡快施打。

陳威志指出，雖然目前缺乏長期的安全性報告，但根據今年6月新英格蘭期刊所發表，從前年12月至今年2月，超過3萬5千例孕婦施打的報告來看，施打mRNA疫苗並不會造成孕婦併發症，且特別建議有三高以及高接觸風險的孕婦要盡快施打。

家庭醫學部主任許碧珊也指出，孕婦施打Mrna疫苗相對安全，根據研究顯示，孕婦產生抗體後，也可經由胎盤或臍帶將抗體傳給嬰兒，增加嬰兒的保護力。不過，她也直言，這方面的研究目前也都還很少，值得再觀察。

孕婦 莫德納疫苗 嬰兒

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