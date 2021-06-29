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暑假將至...兒盟籲政府助弱勢兒少課輔轉型線上陪伴

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
暑假將屆，兒盟調查發現嚴峻疫情中，仍有近14.9%偏鄉國小透過各種方式辦理暑期活動來陪伴弱勢兒少，呼籲政府部門招募陪讀志工，並協助將社區實體課輔活動轉為線上陪伴方案。本報資料照片
暑假將屆，兒盟調查發現嚴峻疫情中，仍有近14.9%偏鄉國小透過各種方式辦理暑期活動來陪伴弱勢兒少，呼籲政府部門招募陪讀志工，並協助將社區實體課輔活動轉為線上陪伴方案。本報資料照片

全台學校自5月下旬停止到校上課，採遠距學習，兒福聯盟今舉行「弱勢兒少數位學習困境與對策」線上座談指出，弱勢兒少的數位學習落差正持續擴大，南投縣信義鄉人和國小教師呂家賢則提醒，除關注數位學習落差，孩子無法從網路下線、誤觸不當內容的「數位危害」問題更大。因暑假將屆，兒盟也呼政府部門協助社區實體課輔轉型為線上陪伴方案，並召募志工，解決暑假期間弱勢兒少缺乏陪伴及數位學習的困境，也可藉此讓家長紓壓喘息。

兒盟於6月16日至25日針對所服務的偏鄉國小進行學習資源現況調查，共收集303所學校，兒盟執行長白麗芳說，調查發現12.5%的偏鄉小學指出，超過8成學生需要學校提供設備，顯示偏鄉學生的硬體設備不足；53.1%希望外界提供學生網路連線設備；此外，有12.2%的偏鄉小學表示，有４成以上學生因家人外出工作，常常獨自在家線上學習，沒有家人可陪伴和協助。

PaGamO學習平台創辦人葉丙成指出，社會普遍關注的是弱勢孩童的數位學習資源，然而，他認為，台灣孩子欠缺的是數位素養能力，弱勢孩子沒有家長幫忙不見得是壞事，反而可練就自己找資源的數位素養，只要給予設備，孩子通常不難上手。

呂家賢也分享教學現場觀察。他表示，對部分偏鄉學校來說，數位環境佈建完整，上網已不成問題，問題在於孩子沉迷網路，或因未確實做內容分流，讓數位養分成了數位糖果、數位毒品，導致偏鄉孩子在缺乏家庭教育的內在弱勢下，還須面對數位內容等外部威脅，若由學校提供數位設備，由校方進行後台管制，就能避免跟家長共用載具及過度上網。

為解決停課期間兒少數位學習困境，兒盟呼籲，應儘速補足學生數位設備缺口，強化弱勢兒少數位學習個別化協助，也建議教育部參照英國的科技指導計畫（EdTech Demonstrator programme），利用即將來臨的暑假，全面盤點學校現有數位資源，並擴大辦理教師線上教學培訓計畫，提升教師遠距教學質量。

此外，兒盟調查也發現，嚴峻疫情中，仍有14.9%的偏鄉國小積極透過各種方式辦理暑期活動來陪伴弱勢兒少，呼籲教育部協助召募領有教師證的師資人力、大學生、退休老師等，擔任弱勢兒少的暑期線上課輔或陪讀志工；同時呼籲衛福部社家署整合縣市社區資源，協助將實體課輔轉型為線上陪伴方案，除能因應弱勢兒少缺乏陪伴及數位學習困境，也可藉此讓家長紓壓喘息。

針對兒少網路安全教育，兒盟則認為，停課後兒少在家上課，玩線上遊戲、網路聊天交友、上色情網站等情形增加，提高兒少網路沉迷、網路誘拐、網路性剝削等可能性，建議教育及社政單位結合民間團體推動兒少網安教育，也呼籲家長強化孩子自我保護意識，當孩子上網有任何疑慮或突發狀況，或因此衍生家長親職教養的困擾，可撥打兒盟的3支免付費專線：哎喲喂呀兒童專線0800-003-123、踹貢少年專線0800-001-769、爸媽Call-In教養專線0800-532-880。

偏鄉學校 遠距教學 教育部

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