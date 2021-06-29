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高雄防疫電視台連播歌仔好戲 劇團：及時雨維持熱度

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
「高雄好家宅－防疫電視台」開播，一開台就推出超級大禮包，一連70天播映35部春藝原創歌仔好戲。圖／高雄市政府提供
「高雄好家宅－防疫電視台」開播，一開台就推出超級大禮包，一連70天播映35部春藝原創歌仔好戲。圖／高雄市政府提供

「高雄好家宅－防疫電視台」今天開播，一開台就推出超級大禮包，一連70天播映35部春藝原創歌仔好戲。在地歌仔戲團表示，疫情逼得戲團喘不過氣來，高雄市府願意買歌仔戲節目播出，授權費用對戲團是及時雨不無小補，最重要的是讓觀眾還能親近這項傳統戲劇，保持對歌仔戲的熱度。

高雄是台灣歌仔戲團大本營，一共有98個立案歌仔戲演藝團隊，是全台歌仔戲團數量最多城市。副市長史哲表示，過去欣賞歌仔戲主要是透過大量的民間邀演，10年前在高雄春天藝術節發展基礎下，市府要讓在地歌仔戲演出有更多可能性，啟動「廳堂歌仔戲製作專案」。高雄好家宅防疫電視台將連續播映長達70天的春藝歌仔好戲，今天起星期一、三、五首播，星期二、四、六重播，一家老小每天都能聚在一起享受藝文視聽饗宴。

尚和歌仔戲團說，農曆3月23媽祖生之後，就再沒有在外台演出了。五月劇團正在忙著「2021前衛歌仔音樂劇棲地木蓮 • 劫獄」的排練，三級警戒一宣布後，演出被迫延後，劇團幾乎停擺，營運雪上加霜。團長自掏 腰包貼補行政人員薪水，演員沒有演出就沒有收入，還好有加勞保可以申請紓困補助。

「再苦、再難，還是要努力撐下去！」尚和團員表示，高雄市府防疫電視台能與與地方歌仔戲團合作，透過授權費用協助因為疫情而無法演出、無法接民戲的劇團們，是及時雨不無小補，也讓大家不要忘了歌仔戲。團長梁越玲也繼續創作劇本，推動歌仔戲的創新演出，希望在後疫情時期，地方戲劇團再出發時，仍能得到觀眾的喜愛。

歌仔戲 疫情 高雄市

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