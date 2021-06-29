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遠傳電信全台超過600家門市7/2起開賣「居家快篩試劑」

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
遠傳電信全台超過600家擁有藥商許可執照的門市將於7月2日起開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元。圖／遠傳電信提供
遠傳電信全台超過600家擁有藥商許可執照的門市將於7月2日起開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元。圖／遠傳電信提供

響應政府防疫政策，為擴大採檢量能、加速民眾快篩普及率，遠傳電信全台超過600家擁有藥商許可執照的門市將於7月2日起開賣「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」，一盒5入售價1,700元，方便民眾在家自行檢測，降低外出篩檢的群聚風險。

遠傳電信引進的「福爾威創家用新型冠狀病毒抗原快速檢驗套組」快篩試劑，在家即能以鼻腔快篩方式完成自我檢測，15分鐘可取得結果。根據中央流行疫情指揮中心建議，「居住在確診人口數較多區域」、「與確診者有過接觸史或是足跡重疊」及「曾前往人口眾多場所」等3種狀況，適合使用居家快篩試劑進行自我檢測。

遠傳電信透過遍布全台的綿密門市據點，方便民眾就近購買，遠傳電信全台販售門市請參考網址https://www.fetnet.net/content/cbu/tw/help-center/announcement.html

快篩 新型冠狀病毒 疫情

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