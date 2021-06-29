不只枋山！今年芒果增產近三成 農委會急籲民眾採購

新冠肺炎變種病毒Delta影響，枋山芒果遭消費者誤解退訂，農委會表示，枋山芒果接近尾聲，已賣到不夠賣；但台灣進入芒果盛產季，今年芒果盛產，比去年同期增產近三成，在疫情下，內外銷都困難減少時，農委會設電商平台促銷，希望複製鳳梨經驗，全民訂芒果。

農委會副主委陳添壽表示，現在正值芒果盛產期，受到疫情Delta病毒影響，農委會媒合團購，國營事業單位等大機關，目前屏東枋山順利得到訂單，農委會感謝消費者採購，台灣芒果五月到八月是產季，六七月是盛產期，台灣三大產區台東、屏東、台南，芒果品質風味都好，今年芒果受到乾旱影響比較小，但甜度非常好。

農委會農糧署長胡忠一表示，今年芒果產量比去年增加29%，比過去五年的平產量增加28%，種植面積 1萬3656公頃，總產量推估17萬4563公噸，大約比過去多了三成，因為國內外疫情關係，銷路受到影響；現階段產地芒果每公斤平均批發價，枋山37元、枋寮38元、玉井51到52元、南化是64到65元、北農上周約31.1元，再往前一周是35元。

胡忠一說，芒果進入盛產期，接下來量越大價格會越降，他說，好的東西在產地被篩選過，送到台北品質參差不齊會影響拍價價，目前產地價格和過去相比，往年價格比較好，今年對消費者來說，芒果價格平民品質好；至於因為擔心疫情，物流業者不願意不去枋山的事，他說農委會媒合的3000箱芒果，運送上沒有遇到問題，問到枋山現在芒果不夠賣，因為產期已經到了尾聲。

至於受到疫情影響，包括彰化葡萄、雲林的蔬菜日前也傳出被退訂事件，農委會是否也同樣有促銷活動？胡忠一說，葡萄當時已與農會媒合訂單，現在葡萄銷售沒有問題；他說，目前並沒有因為任何因農產品感染新冠肺炎病毒的案例，消費者可以安心食用。

農委會國際處長林家榮表示，芒果外銷的主要地區，包括香港、中國大陸、韓國、日本、新加坡等地。今年一到七月外銷3721公噸，比去年同期減少18%，主要是中國大陸市場消費力減少所致，中國大陸減少，但相對韓國比去年增加20%、日本增加62%；6月30日起結合電商業者推出「台灣農產嘉年華－芒果狂饗曲」滿500送50優惠活動供國人訂購。

農委會說，消費者可以直接與台南(官田區農會、南化區農會、玉井區農會、楠西區農會、山上果菜生產合作社)、屏東(枋山地區農會、枋寮地區農會、建賢果菜運銷合作社)及台東(台東地區農會)等產地農民團體聯繫直購、或透過「台灣農產嘉年華」芒果專區的電商平台下單。