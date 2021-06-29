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交通部加速辦理國5銜接蘇花改 行車省20分鐘、2032完工

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」區位圖。圖／高公局提供
「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」區位圖。圖／高公局提供

國發會昨天通過「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估報告。交通部高公局今天說，後續行政院核定後，將研議加速辦理推動以儘早提供宜、花、東之間更便捷之聯外交通。

高公局說，交通部為因應蘇花公路山區路段改善工程（下稱蘇花改）於去年初全面完工通車，預期往返台北、宜花東之遊憩觀光旅次將逐年成長。為緩解交通量成長後對蘇澳地區帶來的衝擊影響，交辦理「國道5號銜接蘇花公路改善計畫」可行性評估，並於昨日通過國發會審議。

高公局說，該計畫工程以國5聯絡道方式直接銜接蘇花改工程，全長約7.2公里，全線以隧道工程為主，初步預估本計畫將於2032年底完工。

高公局說，該計畫推動期程關鍵在於環境影響評估及用地取得，將儘速啟動環評相關作業，並俟環評通過時，配合蘇花公路安全提升計畫（簡稱蘇花安）期程再滾動檢討縮短本計畫期程，來提報建設計畫。

高公局說，該計畫完工後，因路程縮短且無號誌路口影響，用路人自國5蘇澳端至計畫銜接位置行車距離可節省2.5公里，行車時間約節省15到20分鐘，可移轉50%到60%通過性車流穿越市區，大幅改善蘇澳地區交通，藉由分流的方式，避免過境車流進入蘇澳市區造成市區交通惡化，緩解台9線相關路段、路口瓶頸。

此外，高公局說，該計畫亦可搭配規畫中台9線蘇花安計畫期程，屆時將有效串聯台北、宜蘭、花蓮、台東間便捷交通，為東部地區提供更升級的服務。

蘇花公路 蘇澳 國道

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