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兒童線上學習藍光傷眼 醫師：多凝視遠方防近視

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投醫院眼科主任何建賢建議避免兒童長時間用3C產品，多凝視遠方，預防近視形成。圖／南投醫院提供
南投醫院眼科主任何建賢建議避免兒童長時間用3C產品，多凝視遠方，預防近視形成。圖／南投醫院提供

全台各級學校停止到校上課，學生改家裡線上學習。家長擔心孩子使用3C產品的時間長，藍光損害眼睛。南投醫院眼科醫師表示，實證醫學尚未證實藍光對眼睛的傷害，預防近視要減少長時間、近距離的用眼，建議讓兒童休息期間可以凝視遠方，阻止近視形成。

南投醫院眼科主任何建賢說，藍光屬能量較高、波常較短的可見光，一般認為會穿透角膜與水晶體射入黃斑部，造成黃斑部感光細胞損傷，造成黃斑部病變。也有人推測藍光能量較高，在過度刺激下易產生過氧化物的自由基，傷害視網膜細胞。另一藍光可能傷眼的理由，在於可見光波長較短，容易造成散射，眼睛在藍光刺激下，須要更用力聚焦，久而久之睫狀肌緊繃，導致眼睛疲勞。

何建賢說，戶外光線與LED燈藍光強度比3C螢幕藍光強了數倍，不過使用3C產品時，眼睛直射螢幕，加上時數過長，所以觀念中，3C產品藍光被認為是視力隱形殺手。但藍光對於眼球傷害，在實證醫學中一直無法被有效證實。

何建賢提醒，最重要的應該是兒童使用3C產品的時間及方式。包括使用一小時應該休息10到20分鐘；避免在關燈情況下看電視和玩手機，因瞳孔在黑暗中會放大，讓更多光線進入眼睛。黃斑部中的葉黃素與玉米黃素，以及魚油中的Omega-3，可抵禦藍光的氧化損傷威脅，保護黃斑感光細胞，這些養分都可透過食物吸收，可讓學童多攝取深綠色蔬菜、黃色水果、莓果類、魚類、蛋黃等，對保護眼睛有一定作用。

防治近視首重寬廣的視野，充足的光線，並減少長時間近距離工作。但因疫情學生採線上教學，導致長時間及近距離大量用眼，違反近視防治原則，建議盡量讓兒童多望遠凝視，可適當阻止近視形成。

近視 3C 疫情

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