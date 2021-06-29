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石門水庫蓄水率升近70% 羅浮以上繼續陸清淤目標80萬噸
陸軍五三工兵群今年3月30日開始支援石門水庫集水區羅浮段清淤，當時逢枯水期水位226.22公尺偏低，軍方跟時間競賽，上周水位升破235公尺不能再有效清淤，國軍昨天下午停止清淤任務撤離，歷經3個月總計清淤20萬噸，圓滿達成任務。
水利署北區水資源局表示，今年陸上清淤目標80萬噸，目前已經完成53.91萬噸，其中20萬噸是國軍幫忙成果佳，清淤期間總統還來慰勞。國軍上次進駐石門水庫集水區清淤是2006年4、5月，現在國軍和之前第十河川局都暫停支援陸上清淤，北水局在羅浮以上至斷義的清淤仍在進行，另外還有壩頂抽泥船也持續清淤。
石門水庫今天中午11點過後水位為237.27公尺，蓄水量（率）約1億4150萬噸（69.8%），水位水量都維持些微上升。
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