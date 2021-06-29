石門水庫蓄水率升近70% 羅浮以上繼續陸清淤目標80萬噸

2020年年初，當血腫醫師告訴我：「葉教授，應該是淋巴癌復發了！」我查了資料，能夠完全緩解30％，部分緩解30％，治療無效40％。即使一年中有將近四分之一的時間得要住院治療或是與副作用纏鬥，其他時間我仍然維持工作、旅遊和實現我的夢想清單。今年，我71歲生日前夕，獲得了一份彌足珍貴的生日禮物⋯

2021-06-29 12:51