國軍辦慶祝大會時發現 馬祖亮島島尾指定國定考古遺址

文化部公告，位於連江縣馬祖列島之「亮島島尾考古遺址」，獲文化部考古遺址審議會審議通過，指定為第11處國定考古遺址。目前全島屬軍事管制區、未開放一般大眾登島。

亮島是連江縣北竿鄉最東北的島嶼，面積約0.35平方公里。文化部指出，本次指定亮島島尾考古遺址的範圍包含四處（島尾I、II、III及IV），可視為一個遺址群，皆位處亮島島嶼東北端被稱為「島尾」之處，因此指定名稱定為「亮島島尾考古遺址」。

2011年，陸軍馬祖防衛指揮部舉辦登島60週年慶祝大會。當時連江縣長楊綏生在島上道路旁發現貝塚遺留，隨後由考古學家陳仲玉進行調查，開啟了在島上考古試掘工作。

在有限的發掘面積上，考古學者發現分佈廣泛的考古遺址貝塚，出土了相當數量的陶器、石器與骨器，以及兩座人骨保存狀況相當良好的墓葬。工作人員成功採集古DNA樣本及獲得有效的基因序列，命名為「亮島人1號」及「亮島人2號」，經判定分別為男性及女性。

文化部指出，二具人骨彼此年代相距約600多年，是目前亞洲大陸東南沿海新石器時代早中期最完整的古代人類基因序列，此一發現獲得國際學界的高度注目，在學術研究史上有重大意義。

根據考證，「亮島島尾考古遺址」距今約8300至7000年前，為我國目前所轄區域內年代最早的新石器時代考古遺址之一，屬於較為少見臨海崖邊的考古遺址，生態環境極為特殊，展現人類面向大海向外擴張環境適應的樣貌，在區域文化發展上有其特殊性與重要性，也與台灣地區考古遺址有極大的差異。

原由陸軍馬祖防衛指揮部協助「亮島島尾考古遺址」基本管理維護，並由連江縣政府進行一年2次的定期巡查。文化部表示，未來將與連江縣政府合作，進行文化資產教育推廣活動，推動考古遺址之保存及其內涵與意義的闡揚，後續也將依文化資產保存法第48條規定，委請連江縣政府進行亮島島尾考古遺址監管保護工作，並將請馬防部就現況持續協力管理維護，將優先針對考古遺址現場受自然風化作用可能的影響進行事前預防及保護工作。