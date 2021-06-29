宅在家也能上網看 台南日治時期蒸氣機關車故事上架

宅在家也可以上網看看日治時期引進台灣的蒸氣機關車過往的故事，台南市文化資產管理處與網路平台「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸氣機關車》，透過生動圖文， 讓大家一探機關車的身世與趣聞。

C551、D512蒸汽機關車於1982年退役，1983年移交給台南市政府，安置於體育公園，2015年登錄為南市的「一般古物」，經過調查與修復，發現了不少鮮為人知的過往。

文資處表示，本次主題將邀請大家跟著解鎖機關車的故事關卡，探索日治時期號稱「爽涼の怪物」的蒸氣機關車，如何見證台灣開發史，並從車身上的細微證據，追溯出機關車上那塊被錯放的車號銘牌，以及其出乎意料曾被當作禮車陪嫁的過往，還有變身為商品博覽會的另類車廂用途。

此外，專題並介紹台南體育公園如何成為蒸氣機關車的家，細說機關車修復前的調查與修復過程。動畫團隊特別用輕鬆生活化的劇情安排，道出蒸氣機關車如何搭起三代傳承的爺孫情懷，以及機關車司機與司爐利用鍋爐來溫飯包的特殊景象。

文資處表示，去年推出「蒸氣機關車修復紀實影片」及Youtube 頻道公布《蒸氣時代》、《火車噗噗歷險記》兩部動畫後，做為「原台灣總督府 C551、D512 蒸氣機關車維護展示計畫」教育推廣工作的第三彈。