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宅在家也能上網看 台南日治時期蒸氣機關車故事上架

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南市文化資產管理處與網路平臺「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸汽機關車》文資教育推廣專題。圖／文資處提供
台南市文化資產管理處與網路平臺「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸汽機關車》文資教育推廣專題。圖／文資處提供

宅在家也可以上網看看日治時期引進台灣的蒸氣機關車過往的故事，台南市文化資產管理處與網路平台「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸氣機關車》，透過生動圖文， 讓大家一探機關車的身世與趣聞。

C551、D512蒸汽機關車於1982年退役，1983年移交給台南市政府，安置於體育公園，2015年登錄為南市的「一般古物」，經過調查與修復，發現了不少鮮為人知的過往。

文資處表示，本次主題將邀請大家跟著解鎖機關車的故事關卡，探索日治時期號稱「爽涼の怪物」的蒸氣機關車，如何見證台灣開發史，並從車身上的細微證據，追溯出機關車上那塊被錯放的車號銘牌，以及其出乎意料曾被當作禮車陪嫁的過往，還有變身為商品博覽會的另類車廂用途。

此外，專題並介紹台南體育公園如何成為蒸氣機關車的家，細說機關車修復前的調查與修復過程。動畫團隊特別用輕鬆生活化的劇情安排，道出蒸氣機關車如何搭起三代傳承的爺孫情懷，以及機關車司機與司爐利用鍋爐來溫飯包的特殊景象。

文資處表示，去年推出「蒸氣機關車修復紀實影片」及Youtube 頻道公布《蒸氣時代》、《火車噗噗歷險記》兩部動畫後，做為「原台灣總督府 C551、D512 蒸氣機關車維護展示計畫」教育推廣工作的第三彈。

專題內容自即日起在「故事」網站 、Facebook 與 Instagram 上架，透過網路讓更多國人認識台南市在蒸氣機關車保存維護及活化工作上的成果，深化台灣社會對於鐵道文化資產的保存意識。

台南市文化資產管理處與網路平臺「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸汽機關車》文資教育推廣專題。圖／文資處提供
台南市文化資產管理處與網路平臺「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸汽機關車》文資教育推廣專題。圖／文資處提供
台南市文化資產管理處與網路平臺「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸汽機關車》文資教育推廣專題。圖／文資處提供
台南市文化資產管理處與網路平臺「故事：寫給所有人的歷史」合作，推出《案藏玄機：解鎖蒸汽機關車》文資教育推廣專題。圖／文資處提供

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