影／流浪貓「阿醜」不醜了！興大浪浪團隊醫治牠待認養

「阿醜，不醜了！幫她找一個家。」中興大學浪浪樂活醫療室今年3月收治了一隻臉部感染嚴重潰爛的年輕孕貓，經過3個月的治療，裝置食道胃管和多次的清創治療，體重已從到院時的2.5公斤增加至3.6公斤。

阿醜是由彰化浪愛回家救護協會志工在上班途中發現的，當時，她的臉已嚴重受傷，現場有餵養的跡象，但詢問附近住戶沒發現餵養人，因受傷嚴重，志工認為應該要將她送醫，因此就用誘捕籠抓捕，誘捕後馬上通知並送至浪浪醫療室，誘捕過程，阿醜一直伸手作勢攻擊，警戒心很高，且誘捕當下，志工沒發現她懷孕，是後來麻醉之後全身檢查，獸醫師觸診摸到胎兒，才發現已經懷孕。

興大獸醫師許凱婷回憶，「阿醜初到浪浪樂活醫療室的模樣，身體非常虛弱、臉部潰爛，又超級爆炸兇。」當下判斷應是鴿糞裡的病原，讓本來就缺乏抵抗力的阿醜，顏面感染潰爛。這種病菌叫「隱球菌」是屬於人畜共通傳染病，非常難根除，虛弱的人類若得病也可能會感染肺炎。

阿醜約1至2歲，當時懷有身孕也僅有2.5公斤，經過獸醫師評估考量後，因為阿醜狀態虛弱且臉部清創均需施打麻藥，小貓們難以存活，加上母子的親密接觸，小貓們肯定會被這難纏的病菌感染。綜合評估之下，獸醫師為阿醜進行絕育手術。

阿醜原本鼻腔遭到病菌破壞，導致嗅聞呼吸能力受影響，3個月治療期間，經由裝置食道胃管和多次的清創，已成功增肥到3.6公斤，臉部開放性傷口也癒合，長出新的皮膚和毛髮，個性也日益親人，越來越可愛。

阿醜目前嗅聞已大部分恢復，但仍需每天服藥一次，並持續觀察病情狀況是否有所變化，興大浪浪樂活醫療室評估已可離院，希望能幫她找一個新家。

興大獸醫師許凱婷表示，病貓並不好送養，也會打退不少領養人的意願，但就算經過這麼痛苦的生命故事，阿醜還是努力地想活下去，也希望幫她找到一個願意疼她愛她的領養人，順便為她取個新名字，因為阿醜已經不醜了。

興大浪浪樂活醫療室2019年5月啟用，是全台首座流浪犬貓專用醫療室，由興大獸醫學系副教授林荀龍帶領獸醫師駐點看診，提供公立收容所及協議合作之立案私人動保團體的醫療診治，協助解決台灣流浪犬貓因經費不足所造成的醫療困境。

2019成立至今，已為大約313隻流浪犬貓進行醫療處置，康復後有25隻成功被領養（2021年上半年13隻），除提升流浪動物健康福祉外，也大大提升流浪動物領養機率。