試管嬰兒補助7月起不排富 產檢次數項目再升級

為挽救少子化危機、強化孕婦照顧，7月1日起不孕症試管嬰兒補助不再排富，只要妻子年齡未滿45歲都可申請最高15萬元補助；孕婦產檢次數也將從10次增為14次，檢驗項目也升級。

台灣少子化問題嚴峻，新生兒人數屢創新低，去年死亡人數更超越出生人數，台灣人口首度負成長。

少子化背後原因很多，有人能生不想生，有人想生卻生不出來。隨著晚婚、晚生，不孕問題愈來愈嚴重，許多不孕夫妻將希望寄託在試管嬰兒，但試管嬰兒費用高昂，一個療程做下來至少得花新台幣15萬元。

衛生福利部國民健康署2015年起對弱勢族群祭出人工生殖補助，依照經濟狀況給予新台幣10萬至15萬元補助，但過去5年只有52對夫妻申請、催生7名寶寶，外界頻頻呼籲鬆綁規定。

行政院今年5月宣布，7月1日起擴大不孕症試管嬰兒補助，未來將不再排富，只要夫妻有一人具中華民國國籍且妻子年齡未滿45歲，首次補助上限10萬元、後續每次最多補助6萬元；低收入戶及中低收入戶每次補助額度上限維持15萬元。

在補助次數方面，若妻子年齡低於40歲，每胎補助上限6次，40至45歲上限3次，估計每年將有2萬3000對至2萬8000對夫妻受惠。

因應過去26年產檢補助次數從未調整，為了強化孕婦照顧，7月1日起產檢補助也將從現行10次提高為14次，產檢項目新增妊娠糖尿病篩檢、貧血檢驗及2次一般超音波，預估每年約有16萬名孕婦受惠。