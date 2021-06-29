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交通量明顯減少 7/4、7/11暫停實施國5北向高乘載管制

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導

中央流行疫情指揮中心已於6月23日宣布全國疫情第三級警戒延長至7月12日止，交通部高速公路局今天說，考量全國進入三級警戒後，周休假日國5交通量已明顯減少，且為避免車輛攔查人員接觸，故7月4日（日）及7月11日（日）暫停實施國5蘇澳至頭城路段北向入口匝道高乘載管制，若有短時間車流過大時，將透過匝道儀控進行管控。

高公局提醒，雖然7月4日及7月11日暫停實施國5北向高乘載管制，仍會視國5北向實際交通狀況機動實施匝道儀控管制及大客車通行路肩與主線儀控措施，請用路人配合。另請用路人上路前務必檢查車況，避免於雪山隧道內發生車輛故障而影響行車安全與順暢，並請養足精神再上路，切勿疲勞駕駛，以確保行車安全。

高乘載管制 疫情

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無匝道儀控管制 高雄各主幹道車速順暢

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