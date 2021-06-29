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雙北家禽批發市場降載四成 農委會：產地屠宰後再北運

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
雙北市場家禽屠宰降載四成，改在產地屠宰後，以屠宰後的雞肉冷藏北上供應雙北消費市場，由於雙北屠宰場以煮雞湯的土雞為主，夏天是土雞銷售淡季，因此不至於影響民生供應。本報資料照片
雙北市場家禽屠宰降載四成，改在產地屠宰後，以屠宰後的雞肉冷藏北上供應雙北消費市場，由於雙北屠宰場以煮雞湯的土雞為主，夏天是土雞銷售淡季，因此不至於影響民生供應。本報資料照片

雙北家禽批發市場陸續傳出新冠肺炎疫情，因為確診隔離影響屠宰線運作，農委會表示，雙北市場家禽屠宰降載四成，改在產地屠宰後，以屠宰後的雞肉冷藏北上供應雙北消費市場，由於雙北屠宰場以煮雞湯的土雞為主，夏天是土雞銷售淡季，因此不至於影響民生供應。

截至28日為止，新北市家禽運銷合作社（新北禽）累積21人確診，移工占18人。正在進行快篩、造冊打疫苗，而中小型或私人批發市場，則以企業快篩方式進行，費用由農委會全額補助成本，預計1周完成；而台北市環南家禽批發市場到28日為止43人確診。

農委會畜牧處副處長江文全表示，雙北家禽市場目前屠宰以土雞、仿土雞等有色雞為主約占九成、白肉雞一成，一天屠宰5萬隻雞，南雞北運降載四成，現階段量能約六成，這四成沒有運上來的雞，委託中南部的屠宰場屠宰後，再用冷藏車把雞肉送往雙北市場。

江文全說，上週環南家禽批發市場傳出多人感染疫情時，因為當天要屠宰的雞已經運送抵達，立刻讓三分之一的運雞車運回中部屠宰分流屠宰，再把雞肉送往北部消費地；而新北家禽批發市場外籍移工群聚，也有部分由環南市場幫忙屠宰，夏天正值土雞消費淡季，消費需求不高，因此雙北家禽市場降載，並不影響消費供應。

至於產業端，江文全表示，暫時不用調節，因為這段時間，土雞生產量本來就比較少，一周供應雙北約140萬隻，旺季時，一周要供應170至200萬隻，夏天比較少人吃土雞。

農委會副主委黃金城表示，環南家禽市場屠宰場從5月18日兩人確診、6月11日一人確診，共累計三人後就沒有再傳疫情，台北市主要是批發市場裡的確診案例，屠宰場裡過去累計3人後就沒有了，屠宰場本身比較封閉的市場，一般人也不會進到屠宰場裡面；比較已狀況則是新北泰山的屠宰場裡。

黃金城說，由於新北禽舍及外來移工的感染，居住場所群聚，上周就完成快篩，陽性者治療，陰性者打疫苗，後續仍需持續快篩，完全清乾淨後，才能恢復原本的屠宰秩序，這些受影響的屠宰線，會往外縣市去條配，比如新北禽可移到台北環南家禽市場屠宰廠協助屠宰、或者桃園屠宰場就可補上量能。

農委會 快篩

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