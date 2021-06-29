曾文水庫蓄水達5成 「無米樂」等嘉南糧倉有望全面供灌

受到鋒面及西南氣流影響，關係嘉南農業灌溉的曾文水庫，集水區連日降雨，持續入流中，蓄水量達2.5億噸，蓄水率近5成，中午前可望破5成，連同烏山頭水庫合計有效蓄水量已近3.2億噸，水情轉趨樂觀，農民關切的二期作農業供灌，台南市農業局和嘉南管理處均向中央建議連同5組及6組都要全面開灌。

台南3座主要水庫，南化水庫在6月20日已達到滿庫，持續溢流至今天，民生和工業用水獲得紓解；以灌溉為主的曾文水庫，雖然鋒面逐漸遠離，集水區降雨趨緩，但上游逕流持續，平均每天進帳近千萬噸，有效挹注水庫，今天上午10點曾文水庫的水位標高已經來到了214.76公尺，蓄水率攀升至49.82％，預估中午就能突破5成。

台南水情翻轉，但水利署日前只宣布嘉南二期作只有第1至4組恢復供灌，在台南涵蓋範圍為新化、麻豆及佳里等3年2作田輪植小區及單期作田，灌溉面積約2萬826公頃（含朴子區八掌溪支線系統），但屬於第5組主要稻米產區新營、後壁及六甲等地，後壁就是「無米樂」稻米產區，是重要的優質米產地，不只農民及育苗業者關切，糧商等相關產業也相當焦急。

農民認為中央決策太過保守，尤其育苗業者擔心太晚宣布，到時候即使宣布供灌，農民來不及種植會放棄；台南市農業區也指出，第1組至第4組從7月12日起開始供灌。但台南市主要稻作產區如後壁、新營、柳營、六甲等雙期作田區，灌溉面積約8538公頃，屬於第5組供灌範圍，在農業水情已趨好轉，建議中央及早公布，讓相關產業提早因應。

農田水利署嘉南管理處也指出，往年曾文和烏山頭水庫合計有2.6億噸，嘉南二期作就會決定供灌，兩座水庫蓄水已從2.8億噸，提高到今天的3.2億噸，農民和糧商等天天在詢問到底會不會供灌？因二期作種植期間因在汛期，每公頃用水只要1萬噸左右，比一期作1.3萬噸省水，日前在水利署及農田水利署及台南市府的視訊會議中，建議5組及6組也要供灌，以免引發民怨；預估中央會在月底或7月初宣布供灌。