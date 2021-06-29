免疫治療助肝癌末期菇農重生 健保卻不再給付讓他憂心

一名65歲菇農患有B肝卻未定期追蹤，除了白天工作，夜裡也須關注菇類生長狀況；3年前他因腹痛休克送急診，不幸確診第四期肝癌，原本預估壽命僅剩1個月，所幸藉由化放療、栓塞、手術、標靶藥物、免疫治療等方式撿回一命，但因健保不再給付免疫治療，讓他對後續療程感到憂心。

亞洲大學附屬醫院肝膽胃腸科醫師陳政國說，患者3年多來陸續接受化放療、3次載藥微球栓塞治療，因其中一顆腫瘤侵襲大腸，故於腫瘤縮小後安排手術切除，但又因黃疸過高導致肝衰竭，數度徘徊鬼門關。每當快放棄時，總是出現一線生機，再加入標靶藥物及施打免疫檢查點抑制劑後，終讓B肝及肝腫瘤獲得控制，「可說是從死神手中搶回一命」。

其中免疫檢查點抑制劑為肝癌二線治療，2019年通過健保給付，由於施行一年多來，全國對於藥物的反應率僅1成多，因未達預期醫療效益，故不再給付，但臨床上仍有如同這名菇農的患者，因接受免疫檢查點抑制劑治療後，不但成功控制病情，也順利回到工作崗位。

由於腫瘤接近治癒，後續仍須不間斷治療，陳政國說，免疫檢查點抑制劑是目前肝癌治療的趨勢，相較於原先僅使用標靶藥物只能延長存活期12個月，現再搭配抗血管新生標靶藥物，可延長患者存活期逾23個月，且合併療法對腫瘤反應率近3成、疾病控制率73.6%，若持續治療超過半年，疾病控制率可近9成，並延緩生活品質惡化近1年。

以這名菇農為例，使用免疫檢查點抑制劑治療至今，每兩周須施打一次，每次療程15萬，所幸當時有健保給付，才讓他不至於承受龐大的經濟壓力，也於病情控制後，感恩有重生的機會，但因目前健保不再給付免疫檢查點抑制劑，也讓他憂心無法負擔後續醫療費用，必須中斷治療，建議能考慮恢復納保，造福真正有需要的患者。

他提醒，肝癌三部曲為肝炎、肝硬化及肝癌，已知罹患Ｂ型、Ｃ型肝炎的患者，應配合醫囑服藥以控制病情，由於早期肝癌症狀不明顯，若出現不明原因腹脹、腹痛、容易疲勞、黃疸等症狀時，應盡速赴醫檢查，並與醫師充分討論，選擇合適自己的治療方式。