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旱災茶葉萌芽枯萎、文旦柚著果率偏低 苗縣府提報救助

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導
苗栗文旦柚受到乾旱影響，造成著果率偏低災害。圖／苗栗縣政府提供
苗栗文旦柚受到乾旱影響，造成著果率偏低災害。圖／苗栗縣政府提供

今年5月底、6月初幾波梅雨鋒面，紓解苗栗地區旱象，但先前乾旱造成茶葉萌芽枯萎、西湖鄉文旦柚著果率偏低，農糧署、苗栗區農業改良場、縣政府勘災小組連日來現勘，初步認定損害程度都達20%以上，達到農業天然災害現金救助標準，將提報農委會

苗栗縣全縣種植茶葉約267公頃，受到乾旱影響，茶葉萌芽枯萎，勘災小組已完成苗栗市、銅鑼鄉、三義鄉及頭屋鄉茶園勘察，認定損害程度約30%，最近還將勘察頭份市、三灣鄉、南庄鄉茶園，研判全縣損害率應會超過20%，彙整後將向農委會提報災害。

「茶樹命都差點沒了，根本沒辦法冒芽！」苗栗市農會總幹事謝錦明說，苗栗市茶園都在山坡地，前陣子缺水灌溉，連地下水都乾涸，茶樹冒不出芽，災情相當嚴重，這陣子下雨，茶樹開始冒芽，但疫情期間，根本請不到採茶工，又是另類災情。

此外，文旦柚全縣種植450公頃，重要產地的西湖鄉約76公頃，今年開花時節也受乾旱影響，著果率偏低，勘察認定災害率25%，西湖鄉農會推廣部主任郭建志表示，文旦柚3月底開花，但從4月初到5月底乾旱，造成開花不結果，或結果許多畸形果，幼果落果一大堆，甚至整園一顆文旦柚也沒有，果農損失慘重。

苗栗茶葉受到乾旱影響，造成萌芽枯萎災情。圖／苗栗縣政府提供
苗栗茶葉受到乾旱影響，造成萌芽枯萎災情。圖／苗栗縣政府提供

文旦 茶葉 農委會

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