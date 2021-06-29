旱災茶葉萌芽枯萎、文旦柚著果率偏低 苗縣府提報救助

今年5月底、6月初幾波梅雨鋒面，紓解苗栗地區旱象，但先前乾旱造成茶葉萌芽枯萎、西湖鄉文旦柚著果率偏低，農糧署、苗栗區農業改良場、縣政府勘災小組連日來現勘，初步認定損害程度都達20%以上，達到農業天然災害現金救助標準，將提報農委會。

苗栗縣全縣種植茶葉約267公頃，受到乾旱影響，茶葉萌芽枯萎，勘災小組已完成苗栗市、銅鑼鄉、三義鄉及頭屋鄉茶園勘察，認定損害程度約30%，最近還將勘察頭份市、三灣鄉、南庄鄉茶園，研判全縣損害率應會超過20%，彙整後將向農委會提報災害。

「茶樹命都差點沒了，根本沒辦法冒芽！」苗栗市農會總幹事謝錦明說，苗栗市茶園都在山坡地，前陣子缺水灌溉，連地下水都乾涸，茶樹冒不出芽，災情相當嚴重，這陣子下雨，茶樹開始冒芽，但疫情期間，根本請不到採茶工，又是另類災情。