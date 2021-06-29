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居家生活也要chill一下！10大微醺「氣泡系調酒」 超商就買得到

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

為居家生活加入微醺滋味

全台三級警戒再延長到7月12日，懷念居家生活前的與三五好友一起暢飲的快樂夜生活嗎？在解封之前先忍忍，來點超商就買得到的「氣泡系調酒」過過癮！

今天《DailyView網路溫度計》透過KEYPO大數據關鍵引擎》替你找出，網友熱議超商就能買到的酒精濃度10％以下的「氣泡系調酒」，讓你居家上班也能放鬆Chill一下，不管自己一個人喝或和朋友視訊共飲都別有一番風味，快往下滑看看你喝過幾款！


★《DailyView網路溫度計》提醒您：

喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

mage source：FB/WAT

WAT

NO.10 金車噶瑪蘭琴通寧

金車噶瑪蘭取推出簡單清爽的「琴通寧」，杜松子風味的噶瑪蘭琴酒，搭配苦味通寧，檸檬清香伴隨著4%的酒精度，下午一個人在家放點爵士音樂來上一口，堪稱頂級享受！

但有網友認為喝起來偏甜，比較像是帶著薄荷與柑橘的糖水，有有人認為喝起來像是檸檬氣泡水，感受不到琴通寧該有的苦味，但整體來說還算好入口。

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image source:金車官網

NO.9 樂天初飲初樂水蜜桃沙瓦

「樂天初飲初樂水蜜桃沙瓦」以燒酒為基底加入水蜜桃原汁，酒精濃度只有3％，適合想要回味韓國味卻又不想喝太醉的朋友乾過癮！

除了能感受到燒酒的清甜，還有水蜜桃的酸天滋味在舌尖上跳舞，喝起來毫無負擔，不過，有網友覺得氣泡不夠有存在感，比較像是滑順的酒精飲料，但這次樂天與KAKAO FRIENDS的聯名瓶身，讓人少女心爆發，也是有許多網友衝著瓶身買的！

image source:初飲初樂

NO.8 微醺D調系列－青梅風味

台灣啤酒推出「微醺D調系列」共有5種口味，其中青梅風味在全家獨家販售，嚴選以南投信義鄉，產青梅釀製而成的玉泉青梅酒為基底，搭配微醺酒精度及清涼氣泡感，入口後帶著酸甜風味，讓人直呼「超爽」！

青梅風味有淡淡梅酒香，網友表示實際喝起來有點像酸梅湯，是屬於比較清爽的罐裝調酒。

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image source:台灣啤酒

NO.7 微醺D調系列－蜜桃風味

一樣是台灣啤酒「微醺D調系列」的蜜桃風味，則是711獨家販售，加入蜜桃果汁的香甜，彷彿品味整顆水嫩多汁的水蜜桃果實 ，恰到好處的酸甜比例，搭配3%酒精度，像是在喝大人口味的汽水，又酸又甜，除了蜜桃風味，711還有獨家販售香蘋風味，喜歡香甜水果調酒的朋友可以參考看看！

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image source:台灣啤酒

NO.6 冰結STRONG華麗巨峰葡萄

KIRIN冰結推出追求微醺效果出眾的STRONG 系列，「華麗巨峰葡萄」口味一樣使用純淨伏特加作為基底，搭配信州產巨峰葡萄製成冰結 Straight 果汁，喝的到水果香氣，雖然酒精濃度9％但喝起來不會感受到伏特加的存在，順口氣泡搭配甜口葡萄，讓你在家微醺暢飲超滿足！

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image source:FB/KIRIN Taiwan - 台灣麒麟

NO.5 WAT檀島凍檸茶氣泡雞尾酒

台北「WATcocktail」以瓶裝雞尾酒在調酒市場掀起話題，這回推出的罐裝茶酒在全台全家都可以買得到，「檀島凍檸茶氣泡雞尾酒」以檀島著名的港式凍檸茶為基礎，搭配檸檬的酸甜滋味，順口氣泡讓清爽度加倍，炎炎夏日在家來一口配上鹹酥雞太爽啦～

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image source:WAT

NO.4 WAT冷萃綠茶氣泡雞尾酒

WAT推出的第二款「冷萃綠茶氣泡雞尾酒」，則採用新竹在地綠茶，透過類手沖咖啡的方式，對茶葉進行淋灑式高溫分段萃取，保留綠茶的香氣與風味，大大降低甜度，更凸顯綠茶的清新香氣，清爽不膩口像是真的在喝茶一樣。

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image source:WAT

NO.3 微醉HOROYOI白色沙瓦

相信喜歡罐裝調酒的朋友對這款「白色沙瓦」一定不陌生！SUNTORY的白色沙瓦是一款結合乳酸清涼飲料和酒精碳酸飲料的清新3％低酒精飲品，微酸微甜的乳酸菌口感，像是在喝可爾必思一樣，豐富的口感讓人一口接著一口。

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image source:FB/微醉 HOROYOI

NO.2 金車噶瑪蘭威士忌蘇打

金車噶瑪蘭推出的「威士忌蘇打」，以噶瑪蘭經典單一麥芽威士忌為基底，加入蘇打水，釋放出威士忌的麥芽、木質、果香等多層次風味，5%的酒精度讓你體驗威士忌的紳士味道又不至於喝醉，清爽又香甜，但對習慣喝威士忌的人來說可能會比較不習慣。

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image source:金車噶瑪蘭

NO.1 微醉HOROYOI乳酸沙瓦

日本一推出就造成瘋搶的「乳酸沙瓦」現在在台灣便利商店就買得到囉！熟悉的養樂乳酸香氣搭配細緻的碳酸氣泡，溫和順口的3%低酒精，甜而不膩的口感被喻為是「大人限定的乳酸飲品」，下午就開喝完全不會有罪惡感，喜歡甜酒口感的人千萬不要錯過！

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image source:FB/微醉 HOROYOI

【網路溫度計】提醒您：飲酒勿開車！飲酒過量有害健康－未滿18歲者禁止飲酒

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月25日至2021年06月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『超商買得到的罐裝氣泡調酒』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

酒精 噶瑪蘭

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