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影／山區小雨 大甲溪電廠：若颱風帶雨量德基可滿水位
台中平地今天清晨再下大雨，山區集水區仍下小雨，德基水庫水量持續緩慢上升，今天蓄水率32.64%，大甲溪發電廠副廠長王義燾表示，德基水庫每年最後一次颱風帶來的雨量，都會蓄水，常可達滿水位，今年也盼颱風來時，帶來集水區雨量，德基水庫一樣有機會滿水位，到1408公尺。
德基水庫今天水位1363.82公尺，比昨天上升近1公尺，進流量21cms，持續蓄水不放流，蓄水率32.64%，每天水量進帳持續緩慢增加，副廠長王義燾表示，最近幾天台中平地下大雨，今天早上大甲溪中游雨量多，但集水區下小雨，水庫進帳不多。
今年因水荒，中部地區曾實施分區限水措施，許多台中人都擔心德基水庫蓄水率上升慢，今年是否還會有限水措施，王義燾表示，德基水庫在每年最後一次颱風都會蓄水快速，如果颱風帶來豐沛雨量，雨勢下在合歡山、福壽山或武陵農場等集水區，德基水庫就可有效蓄水，水庫蓄到滿水位1408公尺，已有多次紀錄。
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