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旱象紓解二期稻作下月供灌 嘉義農民開心準備插秧開工

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉南二期稻作7月12日恢復供灌，嘉義縣一期稻作收成接近尾聲。圖／讀者提供
嘉南二期稻作7月12日恢復供灌，嘉義縣一期稻作收成接近尾聲。圖／讀者提供

連續梅雨紓解旱象，供灌嘉南平原的曾文水庫及烏山頭水庫，合計蓄水量逾2億噸，水情穩定，農田水利署嘉南管理處決定二期稻作7月12日恢復供灌，嘉義縣市共有8千多公頃稻田，防疫三級不影響耕作，農民開心準備開工。

「現在待在鄉下最安全，終於有水可以耕作了！」農民說，雙北都會人口密集，爆發本土疫情，成為疫情熱區，他們住在農村，人少反而安全，感謝老天賜雨，紓解旱象，一期停灌休耕，下月二期作總算可以下田耕作了。

目前一期稻作收成接近尾聲，雖碰上梅雨，但因用地水下供灌的稻作面積不多，繳交鄉鎮市農會公糧倉及稻穀烘乾，未如同過去大塞車，未傳出農民抱怨，今年一期稻作停灌休耕，未休耕收成的稻穀價格不錯。

農水署嘉義區及朴子區管理處的供灌範圍，列入第3、4組供灌，含蓋朴子、布袋、義竹、六腳、東石、水上、太保、新港、民雄、溪口等10個鄉鎮市，稻作面積8830公頃。

重要稻作區太保市位在高鐵大道旁的有機稻作區，一期作停灌休耕，二期作將恢復耕作，因應市場對有機米需求，二期稻作開工在即，不只農民開心，包括農藥肥料、秧苗業及代耕業等相關產業鏈工作者，高興期待恢復耕作，帶來收入，恢復供灌適防疫三級延長截止日，農民祈求上天平息疫情，不再延長防疫三級。

嘉南二期稻作7月12日恢復供灌，嘉義縣一期稻作收成接近尾聲。圖／讀者提供
嘉南二期稻作7月12日恢復供灌，嘉義縣一期稻作收成接近尾聲。圖／讀者提供

農民 疫情 梅雨

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