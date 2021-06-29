聽新聞
test
0:00 / 0:00
旱象紓解二期稻作下月供灌 嘉義農民開心準備插秧開工
連續梅雨紓解旱象，供灌嘉南平原的曾文水庫及烏山頭水庫，合計蓄水量逾2億噸，水情穩定，農田水利署嘉南管理處決定二期稻作7月12日恢復供灌，嘉義縣市共有8千多公頃稻田，防疫三級不影響耕作，農民開心準備開工。
「現在待在鄉下最安全，終於有水可以耕作了！」農民說，雙北都會人口密集，爆發本土疫情，成為疫情熱區，他們住在農村，人少反而安全，感謝老天賜雨，紓解旱象，一期停灌休耕，下月二期作總算可以下田耕作了。
目前一期稻作收成接近尾聲，雖碰上梅雨，但因用地水下供灌的稻作面積不多，繳交鄉鎮市農會公糧倉及稻穀烘乾，未如同過去大塞車，未傳出農民抱怨，今年一期稻作停灌休耕，未休耕收成的稻穀價格不錯。
農水署嘉義區及朴子區管理處的供灌範圍，列入第3、4組供灌，含蓋朴子、布袋、義竹、六腳、東石、水上、太保、新港、民雄、溪口等10個鄉鎮市，稻作面積8830公頃。
重要稻作區太保市位在高鐵大道旁的有機稻作區，一期作停灌休耕，二期作將恢復耕作，因應市場對有機米需求，二期稻作開工在即，不只農民開心，包括農藥肥料、秧苗業及代耕業等相關產業鏈工作者，高興期待恢復耕作，帶來收入，恢復供灌適防疫三級延長截止日，農民祈求上天平息疫情，不再延長防疫三級。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言