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基隆男確診抗疫1個月 救命神器奏效出加護病房笑比讚

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
陳男5月底到基隆長庚掛急診確診新冠肺炎，靠著堅強意志及醫療團隊努力，1個後肺部浸潤狀況大幅改善，轉入普通病房。圖／基隆長庚醫院提供
陳男5月底到基隆長庚掛急診確診新冠肺炎，靠著堅強意志及醫療團隊努力，1個後肺部浸潤狀況大幅改善，轉入普通病房。圖／基隆長庚醫院提供

基隆市陳姓男子5月底到基隆長庚掛急診，採檢確診新冠肺炎。院方發現他缺氧嚴重，給予高流量鼻導管氧氣機（坊間稱救命神器）治療。陳入住加護病房，情況一度危急，靠著堅強意志及醫療團隊努力，肺部浸潤狀況已大幅改善，昨天轉入普通病房。

長庚醫院今早表示，60多歲陳男5月底出現全身無力，呼吸喘等呯吸道症狀，前來醫院掛急診時，採檢確診感染新冠肺炎。

院方表示，陳男就醫時經檢查缺氧嚴重，血氧濃度不到90%，立即讓他使用高流量鼻導管氧氣機，並入住加護病房。由於肺部浸潤嚴重，氧氣機設定給予90%氧氣，才能維持他身體內血氧濃度。

醫護人員說，陳男抗疫意志堅強，在醫療團隊不斷鼓勵下始終不放棄。經過1個月努力，X光檢查肺部浸潤狀況呈現大幅改善，氧氣也由原來給予90%，調降到40%氧氣，就能維持其體內血氧濃度達99%。醫師評估再診療些時日，即可康復出院。

感覺身體健康慢慢恢復，陳男露出許久不見的笑容。他感謝基隆長庚醫療團隊的努力及巿府積極防疫，讓基隆巿在雙北疫情夾擊之下，疫情未擴大，並守住基隆的醫療量能。

基隆長庚在5月本土疫情爆發前，就採購4台高流量鼻導管氧氣機，提供重症病人有需求時立即使用。後來又獲藝人賈永婕捐贈2台，政府配置4台，目前共有10台高流量鼻導管氧氣機。

基隆 長庚 新冠肺炎

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